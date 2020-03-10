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Председатель Европарламента отправил себя на 14-дневный карантин из-за коронавируса

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Председатель Европарламента Давид Сассоли решил самоизолироваться на 14 дней дома в соответствии с протоколом здравоохранения.

Об этом пишет издание Интерфакс.

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По словам Сассоли, он решил принять меры и выполнять функции председателя Европарламента из своего дома в Брюсселе в течение 14 дней после того, как он вернулся из Италии.

Так, ЕП заслушал во вторник вопрос об эпидемии коронавируса в ЕС при отсутствии председателя на сессии в Брюсселе.

"Последствия для европейцев, для экономической жизни будут значительными. Ситуация непростая", – отметила член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.

Способы передачи коронавируса / Инфографика 24 канала​

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Здоровье Новости Здоровье Европарламент Коронавирус Covid-19 Здоровая жизнь
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