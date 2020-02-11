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Предшественник коронавируса 2019-nCoV: почему SARS опаснее

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SARS – тяжелый острый респираторный синдром. Его возбудитель принадлежит к подсемейству коронавирусов. По своим симптомам он похож на пневмонию, которая сейчас в Китае. В зоне риска — дыхательные пути, пищеварительная и нервная системы, в том числе и сердце, печень, почки и глаза.

Пути заражения и симптомы

SARS вызывается коронавирусом ОРВИ, известным как SARS CoV. Инфекцию наблюдали как у людей, так и у животных. У большинства пациентов развивалась пневмония, которая приводила к смерти.

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Всего зарегистрировано две вспышки SARS, которые привели к потенциально опасной для жизни форме пневмонии в 2002–2003 годах. После 2004 года этот тип коронавируса не появлялся.

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Количество больных SARS по всему миру / данные ВОЗ за 21 апреля 2004 года

По подсчетам ООН, большинство пациентов составляли женщины: среди инфицированных в Канаде была 151 женщина и 100 мужчин. В Сингапуре – 161 женщина с коронавирусом, но 77 инфицированных мужчин.

 
Симптомы болезни
  • головная боль,
  • общее ощущение дискомфорта,
  • боль в теле,
  • иногда сухой кашель.

За период заражения зафиксировано более 8 тысяч случаев заболевания ОРВИ и свыше 700 случаев смертей. Более половины смертельных случаев – люди в возрасте от 65 лет. А лечение SARS обошлось мировой экономике в 30 миллиардов долларов.

Количество зарегистрированных случаев заболевания и смерти

История болезни

В ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун умер местный фермер. Определить точную причину смерти врачи так и не смогли. Тогда Китай не предупредил Всемирную организацию здравоохранения. Информацию о вирусе скрывали более трех месяцев и болезнь быстро распространилась по всему миру. Уже в конце 2002 года болезнь появилась в 20 странах Северной и Южной Америки, Европы и Азии.


Тяжелый острый респираторный синдром в Китае

Первым за пределами КНР действие вируса на себе ощутил американец Джонни Чен. Он сел с пневмонией в самолет, которому пришлось совершить экстренную посадку в столице Вьетнама. Пассажира положили в больницу, где он заразил персонал и умер.

Итальянской вирусолог Карло Урбани заподозрил, что недуг – не птичий грипп. Он добился введения жесткого карантина в стране. После чего умер от загадочного вируса.

карло урбані
Карло Урбани

Ученые говорят, что у некоторых вирусов происходит мутация — изменение генетической информации, которая хранится в организме. Медики убеждены, что большинство вирусов ранее обнаруживали только у животных. Сюда относится птичий и свиной грипп, и ВИЧ-инфекция.

Профилактика и лечение

Сейчас нет терапии от SARS, но исследования по выявлению вакцины продолжаются. Лицо, у которого есть подозрение на вирус, следует немедленно госпитализировать и держать в изоляции под тщательным наблюдением. Лечение может включать антибиотики, противовирусные лекарства и высокие дозы стероидов для уменьшения отека в легких.

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Автор: София Трощук
Теги: Китай Медицина Здоровье История Инфекция 120/80
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