Ученые из США заявили, что продолжительность жизни человека можно предсказать в юном возрасте, измерив объем генетических мутаций. Такие данные в будущем можно использовать для определения людей, которые в группе риска и своевременно вводить профилактические меры, чтобы предотвратить старение.

Кроме того, генетики из Медицинского университета Юты предположили, что скорость накопления генетических мутаций у молодежи может указывать не только на общую продолжительность жизни, но и фертильный период у женщин, пишет New Atlas.

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Дело в накоплении генетических мутаций

Для того чтобы изучить эту гипотезу, исследователи изучали ДНК пожилых людей и сравнили их с генетическим материалом их детей, чтобы получить картину изменений во времени, не дожидаясь долго.

Мутации клеток зародышевой линии передаются от родителей к детям. Измерив их, ученые смогли вычислить, сколько генетических мутаций старшее поколение накопило на время зачатия детей. Затем сравнили эти показатели с темпами аккумулирования генетических мутаций за весь период жизни.

Суть и перспектива исследования

Результаты свидетельствуют, что молодежь с более низкой скоростью накопления мутаций в среднем живет на пять лет дольше, чем те, кто накапливает их быстрее. Следовательно, разницу в продолжительности жизни можно сравнить с тем, что врачи-эпидемиологи наблюдают у людей, склонных перенимать вредные привычки.

Также повышенный темп приобретения генетических мутаций оказался связан с низкой репродуктивной способностью женщин.

Если результаты этой работы подтвердят другие независимые исследования, это будет означать, что человечество, вероятно, найдем способ жить дольше и лучше,

– заявил генетик Линн Йорди – один из исследователей.