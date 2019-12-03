Преимущества и недостатки внутриматочной спирали

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Внутриматочная спираль: за и против / rtl.hu

Перед установкой внутриматочной спирали необходимо обследоваться у гинеколога и сдать анализы на ИППП и ПАП-тест.

Внутриматочную спираль может установить только квалифицированный врач, рассказывает акушер-гинеколог Екатерина Серегина.

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Какие бывают внутриматочные спирали

Внутриматочные спирали бывают двух видов:

  • Cu-спирали – они создают местное асептическое воспаление (без участия микроорганизмов), что снижает подвижность сперматозоидов и нарушает функционирование эндометрия. Именно это и снижает риски беременности, а если оплодотворение все-таки произошло, то оплодотворенная яйцеклетка просто не сможет прикрепиться к матке. Продолжительность контрацепции: до 5 лет. ⠀
  • Ln-спирали, содержащие гормон левоноргестрел. Он увеличивает вязкость секрета шейки матки, тормозит движение сперматозоидов и они не могут к ней пробиться. Также изменяется структура эндометрия – он становится тонким и непригодным для имплантации плодного яйца. Продолжительность контрацепции: до 5 лет. ⠀


Особенности внутриматочной спирали

Преимущества и недостатки такой контрацепции

Из преимуществ:

  • Стоимость;
  • Высокая эффективность;
  • Эффект не влияет на детородную функцию (у большинства женщин беременность возникает уже в первом месяце после удаления спирали); ⠀
  • Никак не влияет на либидо;
  • Можно использовать женщинам любого возраста;
  • Женщине не нужно следить за спиралью; ⠀
  • Не повышают риск тромбозов и инфаркта миокарда;
  • Не повышает риск рака молочных желез;
  • Используется для лечения обильных менструаций и других патологий женской репродуктивной системы.

Из недостатков:

  • Абсолютно никак не защищают от ИППП; ⠀
  • Повышают риск развития воспалительных заболеваний органов малого таза; ⠀
  • Частые кровянистые выделения, которые невозможно предусмотреть.⠀

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье
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