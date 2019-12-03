Преимущества и недостатки внутриматочной спирали
Перед установкой внутриматочной спирали необходимо обследоваться у гинеколога и сдать анализы на ИППП и ПАП-тест.
Внутриматочную спираль может установить только квалифицированный врач, рассказывает акушер-гинеколог Екатерина Серегина.
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Какие бывают внутриматочные спирали
Внутриматочные спирали бывают двух видов:
- Cu-спирали – они создают местное асептическое воспаление (без участия микроорганизмов), что снижает подвижность сперматозоидов и нарушает функционирование эндометрия. Именно это и снижает риски беременности, а если оплодотворение все-таки произошло, то оплодотворенная яйцеклетка просто не сможет прикрепиться к матке. Продолжительность контрацепции: до 5 лет. ⠀
- Ln-спирали, содержащие гормон левоноргестрел. Он увеличивает вязкость секрета шейки матки, тормозит движение сперматозоидов и они не могут к ней пробиться. Также изменяется структура эндометрия – он становится тонким и непригодным для имплантации плодного яйца. Продолжительность контрацепции: до 5 лет. ⠀
Особенности внутриматочной спирали
Преимущества и недостатки такой контрацепции
Из преимуществ:
- Стоимость;
- Высокая эффективность;
- Эффект не влияет на детородную функцию (у большинства женщин беременность возникает уже в первом месяце после удаления спирали); ⠀
- Никак не влияет на либидо;
- Можно использовать женщинам любого возраста;
- Женщине не нужно следить за спиралью; ⠀
- Не повышают риск тромбозов и инфаркта миокарда;
- Не повышает риск рака молочных желез;
- Используется для лечения обильных менструаций и других патологий женской репродуктивной системы.
Из недостатков:
- Абсолютно никак не защищают от ИППП; ⠀
- Повышают риск развития воспалительных заболеваний органов малого таза; ⠀
- Частые кровянистые выделения, которые невозможно предусмотреть.⠀
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