Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что выздоровел от коронавируса. По его словам, все члены его семьи также уже преодолели болезнь.

Интересно, что инфекцию у Пашиняна обнаружили лишь 31 мая. А сейчас он на своей странице в фейсбуке сообщил о том, что повторный тест показал отрицательный результат.

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По словам политика, он и его семья уже дважды прошли повторный тест на наличие коронавируса 7 и 8 июня – все они оказались отрицательными.

Следовательно, теперь премьер Армении считает, что сроки и обстоятельства заражения необходимо пересмотреть.

Но сейчас главное, что мы все здоровы и имеем иммунитет. Возвращаюсь к полноценной работе,

– заявил он.

К слову, коронавирус у Пашиняна протекал абсолютно бессимптомно – политик даже работал удаленно из своей резиденции.

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