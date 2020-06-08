Премьер Армении Пашинян заявил, что оправился от коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что выздоровел от коронавируса. По его словам, все члены его семьи также уже преодолели болезнь.
Интересно, что инфекцию у Пашиняна обнаружили лишь 31 мая. А сейчас он на своей странице в фейсбуке сообщил о том, что повторный тест показал отрицательный результат.
К теме В Армении критическая ситуация с коронавирусом: детали
По словам политика, он и его семья уже дважды прошли повторный тест на наличие коронавируса 7 и 8 июня – все они оказались отрицательными.
Следовательно, теперь премьер Армении считает, что сроки и обстоятельства заражения необходимо пересмотреть.
Но сейчас главное, что мы все здоровы и имеем иммунитет. Возвращаюсь к полноценной работе,
– заявил он.
К слову, коронавирус у Пашиняна протекал абсолютно бессимптомно – политик даже работал удаленно из своей резиденции.
Коротко о коронавирусе в Армении:
- По состоянию на 8 июня в Армении обнаружили 13 325 случаев заражения коронавирусом (население около 3 миллионов человек). 4 099 человек уже выздоровели, но 211 пациентов умерли от осложнений.
- 16 марта Армения ввела режим чрезвычайного положения, который впоследствии продлили до 13 июня.
- 18 мая в стране возобновили работу общественного транспорта, но пассажиры должны быть в масках и перчатках.
- Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране открылись торговые центры и отменили запрет на работу заведений общественного питания (раньше они работали только на открытом воздухе).