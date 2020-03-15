Премьер Шмыгаль записал обращение относительно эпидемии коронавируса: видео

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль записал видеообращение насчет эпидемии коронавируса и карантина в Украине. В нем он рассказал, что Кабинет Министров одобрил ряд шагов по выполнению решения СНБО о предотвращении распространения эпидемии в Украине.

Ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию, а крупных вспышек болезни, к счастью, нет, отметил Денис Шмыгаль в своем обращении.

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Мы делаем все для того, чтобы они и не возникали. Для координации деятельности у нас создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные насчет коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны,

– подчеркнул премьер.

Он заверил, что украинское правительство в вопросах предупреждения вспышки эпидемии будет действовать быстро, решительно, с ответственностью за себя, своих близких и страну в целом.

"Продолжает действовать запрет Кабмина на проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек и трехнедельный карантин в учебных заведениях. Начиная с 16 марта мы закроем границы для иностранцев. Однако мы всегда рады возвращению наших граждан", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта будет закрыто авиационное сообщение Украины с другими государствами.

Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины,

– заявил глава правительства.

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Он также рассказал о шагах, предпринимаемых правительством чтобы предотвратить распространение эпидемии коронавируса в Украине:

больницам передали миллионы масок;

продолжается закупка и передача больницам сотен тысяч тестов на выявление коронавируса;

в помощь больницам по территории Украины запускают передвижные лаборатории;

продолжаются переговоры с крупнейшими производителями лекарств и аптеками.

"Мы должны обеспечить каждого всем необходимым, что позволит снизить риск заражения. Кабинет Министров Украины уже выделил 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. Еще 500 миллионов гривен может быть выделено на закупку медицинского оборудования в случае необходимости", – рассказал Шмыгаль.

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По его словам, сейчас в Украине готовы 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, а в борьбе с коронавирусом самоотверженно работают около 2 тысяч врачей и 5 тысяч работников среднего медицинского персонала.

Впрочем многое зависит именно от нас. Соблюдение правил личной гигены, своевременная самоизоляция, своевременное обращение к врачам, своевременная забота о своих родных и близких – это все сегодня пути борьбы с коронавирусом,

– подчеркнул премьер.

Кроме того, он обратился к руководителям предприятий и призвал по возможности позволить людям работать дистанционно и ввести жесткие меры личной гигены и следить, чтобы работники их неукоснительно соблюдали. Глава правительства также отметил, что особую заботу нужно проявить к людям пожилого возраста, которые наиболее уязвимы перед болезнью.

"Позвоните своим близким, поинтересуйтесь, как у них дела, поддержите их. Распространение коронавируса – это один из самых серьезных вызовов, который появился сейчас перед всей планетой и Украиной в частности. Но совместными действиями мы способны преодолеть эту беду. Работаем вместе, работаем друг для друга и у нас все будет хорошо. Будьте здоровы", – резюмировал Денис Шмыгаль.

Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 14 марта на территории Украины 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 71-летняя женщина из Радомышля умерла. Причиной смерти назвали то, что она вовремя не обратилась к врачам, когда по возвращении из Польши почувствовала ухудшение состояния здоровья.



Кроме того, на территории Украины действует трехнедельный карантин – до 3 апреля. В это время закрыты все учебные заведения, а гражданам рекомендовали по возможности работать дистанционно.



Главные цифры эпидемии коронавируса / инфографика 24 канала