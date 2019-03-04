Преждевременная эякуляция: как сделать секс длиннее

Преждевременная эякуляция – невозможность контролировать эякуляцию, до того как оба партнера получат удовольствие от секса.

Преждевременная эякуляция это когда фрикции длятся менее 25 секунд. Все остальное не считается заболеванием, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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Что делать, если хочется сделать секс длиннее

1. Определите причину появления проблемы. Она была изначально или появилась после определенных событий? Например, новые отношения и слишком сильное возбуждение могут приводить к быстрой эякуляции. Или отношения приелись и хочется как можно скорее "сделать дело" и уснуть. Выявление причины – 50% успеха!

2. Оргазм у вас в голове. Им можно управлять! Его можно оттягивать! Сначала нужно в этом убедиться и только когда в голове будет позитивная установка, а не дикий страх очередного провала, тогда можно переходить к практике.



Чтобы продлить секс – нужно бороться с возбуждением

3. Ваша задача изменить сценарий в голове и выработать новый, где секс продолжительный! Для этого нужно из раза в раз оттягивать наступление оргазма, чтобы мозг услышал "А я оказывается могу дольше".

4. Секс не равно половой акт. Почему бы не наслаждаться всеми формами секса? Есть и петтинг, и мануальные техники, и оральный секс. Дарить удовольствие друг другу можно разными способами, а не только членом во влагалище. И часто мужчинам, чтобы избавиться от этой установки нужно разобраться в женской физиологии и оргазме.

5. Переключайтесь мыслями на то, что вас не возбуждает.

6. Не используйте те позы, которые вас сильно возбуждают.

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