Преждевременная эякуляция: как сделать секс длиннее

81 Читати новину українською
Как сделать секс длиннее
Как сделать секс длиннее / vix.com

Преждевременная эякуляция – невозможность контролировать эякуляцию, до того как оба партнера получат удовольствие от секса.

Преждевременная эякуляция это когда фрикции длятся менее 25 секунд. Все остальное не считается заболеванием, рассказала сексолог Ольга Василенко.

Читайте также: Сколько женщин испытывают дискомфорт во время секса: результаты исследования

Что делать, если хочется сделать секс длиннее

1. Определите причину появления проблемы. Она была изначально или появилась после определенных событий? Например, новые отношения и слишком сильное возбуждение могут приводить к быстрой эякуляции. Или отношения приелись и хочется как можно скорее "сделать дело" и уснуть. Выявление причины – 50% успеха!

2. Оргазм у вас в голове. Им можно управлять! Его можно оттягивать! Сначала нужно в этом убедиться и только когда в голове будет позитивная установка, а не дикий страх очередного провала, тогда можно переходить к практике.

продовження сексу
Чтобы продлить секс – нужно бороться с возбуждением

3. Ваша задача изменить сценарий в голове и выработать новый, где секс продолжительный! Для этого нужно из раза в раз оттягивать наступление оргазма, чтобы мозг услышал "А я оказывается могу дольше".

4. Секс не равно половой акт. Почему бы не наслаждаться всеми формами секса? Есть и петтинг, и мануальные техники, и оральный секс. Дарить удовольствие друг другу можно разными способами, а не только членом во влагалище. И часто мужчинам, чтобы избавиться от этой установки нужно разобраться в женской физиологии и оргазме.

5. Переключайтесь мыслями на то, что вас не возбуждает.

6. Не используйте те позы, которые вас сильно возбуждают.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Переход на летнее время 2019: когда переводят часы в Украине
4 марта
81393
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Секс Мужское здоровье Женское здоровье
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
4 марта 19:00 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 243
Как уберечь людей от самоубийства: советы психолога
3 марта 19:41 Как уберечь людей от самоубийства: советы психолога
Катерина Петренко 669
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
2 марта 12:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 1147
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
1 марта 16:01 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 514
Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
28 февраля 16:00 Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
310
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук