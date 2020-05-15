Преждевременное семяизвержение: почему возникает и как побороть

Преждевременное семяизвержение, согласно МКБ 10 (международный классификатор болезней), относится к сексуальным дисфункциям, характеризуется невозможностью мужчины контролировать семяизвержение. Также еще это состояние называют преждевременной эякуляцией.

В международном обществе сексуальной медицины договорились, что нормальная продолжительность полового акта составляет не менее 3 минут, пишет 24 канал.

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Почему возникает преждевременная эякуляция

Согласно одной из теорий преждевременная эякуляция (ПЭ) – это эволюционная адаптация. Дело в том, что в дикой природе нет времени на удовольствие, а секс необходим в первую очередь для размножения.

Так вот чем дольше длится половой акт у самца, тем выше вероятность, что другой мужчина или хищник отвлекут его от этого процесса. Если же совокупление происходит быстро, то мужчина успевает эякулировать, передавая свой генетический материал.

Таким образом эволюция подкрепляла сокращение полового акта до времени, которое дает и размножение, и выживание.

Но преждевременная эякуляция приводит к негативным переживаниям у мужчин из-за того, что семяизвержение начинается раньше, чем ожидалось. И вместе с этим заканчивается секс. Неожиданный финал запускает анализ своих способностей, выяснение причин и желание поскорее с этим разобраться.

Термин "преждевременная эякуляция" исключительно мужской. Хотя формально он связан с эякуляцией, но на самом деле речь идет о преждевременном оргазме, после которого наступает рефрактерный период и продление полового акта (с помощью полового члена) на какой-то период невозможно.

Причины преждевременной эякуляции делят на 3 группы: невротические, дизонтогенетические и органические. Последние встречаются крайне редко (особенности развития нервной системы).



Преждевременная эякуляция может разрушить самооценку мужчины / unsplash.com

Что еще приводит к преждевременной эякуляции

Отсутствие мастурбации;

Нерегулярный секс;

Стресс.

Как побороть преждевременную эякуляцию

Лечение зависит от причины возникновения проблемы. Если причиной является эректильная дисфункция или простатит, то надо пролечить сначала эти заболевания, как правило после полноценного лечения все приходит в норму.

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Иногда эффективными оказываются крема с лидокаином и другими анестетиками или специальные презервативы. При короткой уздечке полового члена целесообразно ее продолжить.

Кроме стандартного медицинского лечения, есть еще и психосексуальный метод терапии:

Метод "старт-стоп" заключается в стимуляции полового члена партнершей, до момента близкого к эякуляции. Затем она прекращает стимуляцию до того момента, как позыв к эякуляции пройдет. Затем снова, и так три раза, после чего можно перейти к оргазму.

Метод "сжатия" по сути то же самое, просто при приближении эякуляции партнер сдавливает головку до того момента пока позыв к эякуляции не прекратится. Тоже выполняется три раза.

Очень незаменимая бывает помощь сексолога, психолога. Существуют и медицинские препараты.

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