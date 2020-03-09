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Президент Португалии ди Соуза мог заразиться коронавирусом

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Президент Португалии 71-летний Марселу Ребелу ди Соуза проведет две недели на карантине из-за вспышки коронавируса. У самого главы государства пока нет признаков болезни, но он контактировал с людьми, которые могут ее переносить.

Ди Соуза также отказался от проведения в ближайшее время ряда публичных мероприятий, которые предусматривали встречи с большим количеством португальцев. Об этом сообщает сайт президента Португалии.

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Причиной для такого шага стала встреча со школьниками, которые посещали президентский дворец. Дело в том, что в их школе обнаружили случай заражения коронавируса, а во время экскурсии президент любезно согласился на фотографию с детьми и был в прямом контакте с ними.

В течение всего периода карантина за Марселу ди Соузой будут наблюдать врачи.

Кто такой Марселу Ребелу ди Соуза: коротко

Марселу ди Соуза – 71-летний португальский политик. Президент страны с 2016 года. Начинал своею карьеру сначала как юрист, а потом как журналист. Имеет государственные награды целого ряда европейских стран.

Сын еще одного известно португальского политика Балтазара Ребелу ди Соуза – министра в правительстве бывшего диктатора Антониу Салазара.

Что известно о коронавирусе в Португалии? В Португалии ситуация с коронавируса не так страшна, как, к примеру, в Италии или соседней Испании. Впрочем близость с этими странами вызывает для португальцев настоящую угрозу эпидемии. Пока в Португалии около 10 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

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Последствия коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Новости политики Коронавирус Covid-19 Португалия Медицина Здоровье
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