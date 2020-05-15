При выдохе вирус держится в воздухе 14 минут: исследование

Новое исследование доказывает, что дыхательные капли, которые выделяют люди во время обычного разговора, являются основным путем передачи коронавируса. Особую опасность они представляют в помещении.

Тысячи капель могут оставаться в воздухе в течение восьми – четырнадцати минут, подсчитали ученые из Университета Пенсильвании.

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Маски защищают от заражения

Исследование объясняет, как люди с легким или бессимптомным течением COVID-19 могут заразить сотни людей в общественных местах, в частности в офисе, домах престарелых, круизных лайнерах, супермаркетах или других помещениях, которые плохо вентилируются.

Исследование воспроизвели в реальных условиях, несмотря на это, исследователи до сих пор точно не знают, сколько вируса достаточно, чтобы один больной передал инфекцию другому.

Необходимость обязательного ношения масок, как меры предотвращения является безусловной.

Исследователи изучили, что коронавирус чаще всего передается от человека к человеку через дыхательные капли. Эти маленькие капли имеют тенденцию падать на землю в пределах нескольких метров от человека, который их выпускает.



Во время разговора с больным, риск заразиться коронавирусом самый высокий / Фото Unsplash

Капли с вирусом могут быть на поверхностях

Конечно, они могут оказаться на поверхности, потом люди могут прикоснуться к вирусным частицам и перенести их на лицо. Но большинство капель с вирусом остаются в воздухе в течение нескольких минут и именно в то время человек, который проходит рядом, может вдыхать их.

Чтобы изучить, сколько капель образуется во время обычного разговора, ученые Университета Пенсильвании, которые изучают движение биологических молекул в организме человека, провели эксперимент с добровольцами, которых попросили просто говорить в открытый конец картонной коробки, в то время исследователи просвечивали ее внутреннюю часть зелеными лазерами и отслеживали вспышки капель.

Такое сканирование показало, что во время разговора люди "выбрызгивают" около 2 600 маленьких капелек в секунду.

Сколько капель вируса человек "выделяет" во время разговора

Далее исследователи спрогнозировали количество и размер капель, производимых в различных объемах, на основе предыдущих исследований и таким образом определили сколько вируса пациенты с COVID-19 выделяют во время обычного разговора.

Основываясь на этих знаниях, исследователи подсчитали, что во время одной минуты разговора, больной выделяет минимум 1 000 капель, которые содержат вирус.

Ученые также доказали, что хотя капли начинают сжиматься от обезвоживания, в воздухе они все еще могут колебаться в течение 8-14 минут.

Исследователи признали, что эксперимент проводился в контролируемой среде с застойным воздухом, который может не показывать того, что происходит в помещениях с хорошей вентиляцией.

Но исследование подтверждает важность ношения масок во время социальных контактов.

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