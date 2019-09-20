При каком артериальном давлении может случиться инсульт

Не секрет, что связь инсультов и повышенного давления давно доказана в крупных международных рандомизированных исследованиях.

В европейских рекомендациях по лечению артериальной гипертонии указывается, что положительная корреляция (взаимосвязь) между инсультами и цифрами давления начинается с систолического давления (верхнего) 115 мм рт.ст., рассказал кардиолог Руслан Шомахов.

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Однако, несмотря на это, достоверное уменьшение смертности и частоты инфарктов и инсультов, начинается при общем снижении цифр давления в популяции менее 140/90 мм рт.ст. (Ряд исследований последних лет настаивает на цифре менее 120/80 мм рт.ст.).



У людей сосуды имеют разную прочность

При каком давлении случается инсульт?

Все индивидуально. Чьи-то сосуды долгое время могут выдержать и давление 180/100 мм рт.ст. А у кого инсульт случается и при давлении 140/90 мм рт.ст. Самое главное – не искать тот запас прочности, при которых у вас может развиться инсульт. Давление более 140/90 – огромный красный флаг, сигнализирующий, что вы в опасности.

Соответственно, чем выше давление, тем выше риск инсульта и инфаркта. Результаты крупных наблюдательных исследований показали, что снижение систолического артериального давления всего на 5 мм рт. ст. снижает риск смертности при инсульте на 14%, от инфаркта на 9%, риск общей смертности на 7%.

Если вы заметили, что тонометр часто и настойчиво показывает больше, чем 140/90 мм рт.ст. – немедленно обратитесь к врачу!

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