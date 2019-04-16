При похмелье и не только: когда сорбенты не помогут

Перед застольем и праздниками мы стараемся уменьшить негативное влияние алкоголя и пищи на следующее утро. Поэтому предусмотрительно покупаем сорбенты, которые, казалось, помогут в этом.

Врач Мария Евдокимова отмечает, что люди сорбентами пытаются лечить всё – от похмелья до аллергии.

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1. Сорбенты и похмелье

Алкоголь очень быстро всасывается в кровь из желудочно-кишечного тракта, поэтому использование сорбентов бесполезно как при похмелье, так и при употреблении алкоголя.

2. Сорбенты и аллергия

Аллергические заболевания – это не скопление аллергенов в кишечнике, и не скопление их в крови. Это реакция организма в ответ на аллерген, чаще путем повышения IgE (хотя может быть и без этого), что и вызывает в дальнейшем все симптомы, связанные с аллергией. Есть и много других механизмов, но ни один из них не связан с мифическим скоплением аллергенов, которые "нужно выводить".

3. Сорбенты при отравлении

В течение часа после приема ядовитого вещества сорбенты (рекомендовано – активированный уголь) показаны!

Исключение – нельзя использовать сорбенты при отравлении

• тяжелыми металлами (железо, цинк, кадмий, ртуть, мышьяк, свинец);

• алкоголем;

• неорганическими веществами (натрий, калий, литий, кальций, магний, фтор, йод), кислотами и щелочами.

Фактически только пищевое отравление является показанием употребления сорбентов. Возможно использование при лекарственном отравлении, но далеко не все лекарства могут выводиться под воздействием угля.

Врач отмечает, что сорбенты, имеющие в составе сорбит, не рекомендуются в детском возрасте, потому что могут приводить к нарушению электролитного баланса!

4. Сорбенты и профилактика интоксикации

В этом нет нужды, только если вы ежедневно отравляетесь едой. А сорбенты будут приводить к запорам и другим неприятным побочным эффектам. Точно так же бесполезно применять их и для "чистки организма". Они так не работают! Сорбенты действуют только в кишечнике и никуда больше не всасываются! Сорбенты не очищают кровь и печень.

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