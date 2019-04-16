При похмелье и не только: когда сорбенты не помогут
Перед застольем и праздниками мы стараемся уменьшить негативное влияние алкоголя и пищи на следующее утро. Поэтому предусмотрительно покупаем сорбенты, которые, казалось, помогут в этом.
Врач Мария Евдокимова отмечает, что люди сорбентами пытаются лечить всё – от похмелья до аллергии.
Читайте также: Вы удивитесь: назвали секрет крепкого брака
1. Сорбенты и похмелье
Алкоголь очень быстро всасывается в кровь из желудочно-кишечного тракта, поэтому использование сорбентов бесполезно как при похмелье, так и при употреблении алкоголя.
2. Сорбенты и аллергия
Аллергические заболевания – это не скопление аллергенов в кишечнике, и не скопление их в крови. Это реакция организма в ответ на аллерген, чаще путем повышения IgE (хотя может быть и без этого), что и вызывает в дальнейшем все симптомы, связанные с аллергией. Есть и много других механизмов, но ни один из них не связан с мифическим скоплением аллергенов, которые "нужно выводить".
3. Сорбенты при отравлении
В течение часа после приема ядовитого вещества сорбенты (рекомендовано – активированный уголь) показаны!
Исключение – нельзя использовать сорбенты при отравлении
• тяжелыми металлами (железо, цинк, кадмий, ртуть, мышьяк, свинец);
• алкоголем;
• неорганическими веществами (натрий, калий, литий, кальций, магний, фтор, йод), кислотами и щелочами.
Фактически только пищевое отравление является показанием употребления сорбентов. Возможно использование при лекарственном отравлении, но далеко не все лекарства могут выводиться под воздействием угля.
Врач отмечает, что сорбенты, имеющие в составе сорбит, не рекомендуются в детском возрасте, потому что могут приводить к нарушению электролитного баланса!
4. Сорбенты и профилактика интоксикации
В этом нет нужды, только если вы ежедневно отравляетесь едой. А сорбенты будут приводить к запорам и другим неприятным побочным эффектам. Точно так же бесполезно применять их и для "чистки организма". Они так не работают! Сорбенты действуют только в кишечнике и никуда больше не всасываются! Сорбенты не очищают кровь и печень.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.