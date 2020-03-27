При райбольницах создадут бригады, которые будут выезжать к людям с подозрением на Covid-19
При центральных районных больницах создадут мобильные бригады врачей, которые будут выезжать на вызовы к людям с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщил заместитель министра охраны Виктор Ляшко на брифинге.
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"Дано поручение создать при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медицинских работников, для того чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медицинской помощи, а также других медицинских работников эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирусную болезнь, для забора образцов для проведения исследований в вирусологических лабораториях", – сказал Ляшко.
По его словам, это уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы коронавируса, а также необходимость посещения ими семейного врача или иные учреждения здравоохранения для того, чтобы сдать анализ.
Минздрав обещает сообщить все контакты позже.
Как защитить себя от коронавируса/Инфографика 24 Канала
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