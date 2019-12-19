Причины бесплодия: новые данные объясняют механизм мужской бездетности

Многие случаи мужского бесплодия связанs с избытком белков-гистонов в сперматозоидах. В новом исследовании ученые увидели, где именно находятся "лишние" белки. Такое открытие поможет сформировать новые методы терапии.

Исследователи из Университета штата Пенсильвания, о работе которых рассказывает Science Daily, смогли установить причину бесплодия значительной части случаев бесплодия.

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Причина бесплодия – дефект сперматозоидов

Четверть случаев бесплодия спровоцированы дефектом сперматозоидов – мужских половых клеток. Современные исследования связывают эту проблему с гистонами – белками, которые необходимы для регуляции работы генов. В норме при созревании сперматозоиды теряют 90-95% гистонов, заменяя их другими белками – протаминами.



Трудности с зачатием / Фото: pixabay

Однако, иногда в сперматозоиде остается больше гистонов, чем это необходимо. Именно это вызывает трудности с зачатием, даже если сперматозоидов много и они достаточно активны. Если же оплодотворение все-таки происходит, эмбрион развивается неправильно.

До сих пор точное расположение "лишних" гистонов на ДНК оставалось загадкой для ученых. Одни исследования помещали их в районы важных регуляторных последовательностей, а другие – на участки с многочисленными повторами.

Открытие ученых

Ученые воспользовались более совершенной методикой, известной как ATAC-секвенирование (ATAC-seq) и отследили, вблизи которых участков ДНК локализуются гистоны.

Оказалось, что предыдущие исследования вовсе не противоречат друг другу: гистоны были обнаружены как на регуляторных участках, важных для развития зародыша, так и в регионах, заполненных повторами.

В первом случае их присутствие необходимо для развития зародыша, а во втором – нежелательно и ведет к проблемам с зачатием и эмбриогенезу.

Исследование также показало, что у эмбрионов на ранних стадиях рисунок расположения гистонов почти такой же, как в сперматозоиде.

Это подтвердило важную роль этих белков в передаче эпигенетической информации от отца к потомству.

Ученые надеются, что открытие станет полезной моделью для изучения человеческого бесплодия и поможет найти возможные методы лечения.