Причины, почему жаропонижающие не помогают

Прежде всего стоит отметить, что единственными безопасными препаратами для снижения температуры у ребенка являются ибупрофен и парацетамол.

О том, почему жаропонижающие могут не работать, рассказала педиатр Мария Шпит.

К теме: Парацетамол или ибупрофен: что лучше

Важно: детям нельзя снижать температуру анальгином, аспирином, мефенаминовой кислотой, нимесулидом и другими препаратами, кроме парацетамола и ибупрофена. И но-шпа, какой бы целебной ее не считали не может сбить температуру.

Почему жаропонижающие могут плохо работать

Плохое качество самих лекарств;

Расчет дозы по указанию на упаковке, а не на вес ребенка (годовалый ребенок может весить как 8 килограммов, так и 14 килограммов)

Препарат долго хранился открытым;

Условия хранения не соответствуют указанным в инструкции – свет и температура имеют крайне важное значение;

Не встряхнули флакон перед тем, как давать лекарство, тем самым действенное вещество неравномерно распределилось;

Не согрели препарат в руке – холодный препарат действует дольше;

Укутали ребенка в кучу одежды и укутали в одеяло, чтобы "пропотел";

Ребенок должен пить не менее 50-70 миллилитров жидкости на килограмм массы тела. Если же он мало пьет, нарастает интоксикация и температура может хуже снижаться;

Если вы хотите применить дополнительный метод снижения температуры, можно попробовать обтирание теплой водой, легкий душ, приложение холодного компресса на лоб и в месте прохождения магистральных сосудов (подмышки, локтевая ямка, под коленями, пах, шея).

Если у ребенка не сбивается температура, это не значит. что ему нужны антибиотики, поэтому ни в коем случае не назначайте их самостоятельно.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.