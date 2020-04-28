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Причины ранней седины: почему она может возникнуть и что делать

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Почему возникает ранняя седина
Почему возникает ранняя седина / univision.com

Некоторые люди начинают седеть слишком рано – некоторых это беспокоит, а некоторые наоборот считают раннюю седину своей изюминкой. Это сигнал организма, который не стоит игнорировать, ведь иногда ранняя седина может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Седина возникает вследствие отсутствия в волосах пигмента – меланина, который синтезируется в меланоцитах, сообщает sviy.doc.

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Седина бывает двух видов, а именно: физиологическая, которая возникает в результате старения организма, а также патологическая. В последнем случае седина возникает в результате окислительного стресса и перенесенных заболеваний. Стоит отметить, что причина ранней седины может быть генетической.


Ранняя седина может свидетельствовать о наличии аутоиммунных заболеваний / Фото: medic.ua

Какие факторы ускоряют появление седины:

  • Окислительный стресс, который подавляет синтез меланина. Он возникает в результате накопления перекиси водорода, который не расщепляется из-за снижения активности фермента каталазы;
  • Гипотиреоз (недостаточность Т3 или Т4, которые усиливают меланогенез, воздействуя на фолликулы);
  • Дефицит железа, меди, витамина D3 и витамина В, кальция и цинка;
  • Курение;
  • Аутоиммунные заболевания;
  • Стресс. ⠀

К сожалению, эффективных методов лечения седины нет. Поэтому лучший метод отсрочить ее – соблюдать меры профилактики и следить за состоянием своего физического и психологического здоровья.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Медицина Профилактика заболеваний Красота Новости Здоровье
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