Причины ранней седины: почему она может возникнуть и что делать
Некоторые люди начинают седеть слишком рано – некоторых это беспокоит, а некоторые наоборот считают раннюю седину своей изюминкой. Это сигнал организма, который не стоит игнорировать, ведь иногда ранняя седина может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.
Седина возникает вследствие отсутствия в волосах пигмента – меланина, который синтезируется в меланоцитах, сообщает sviy.doc.
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Седина бывает двух видов, а именно: физиологическая, которая возникает в результате старения организма, а также патологическая. В последнем случае седина возникает в результате окислительного стресса и перенесенных заболеваний. Стоит отметить, что причина ранней седины может быть генетической.
Ранняя седина может свидетельствовать о наличии аутоиммунных заболеваний / Фото: medic.ua
Какие факторы ускоряют появление седины:
- Окислительный стресс, который подавляет синтез меланина. Он возникает в результате накопления перекиси водорода, который не расщепляется из-за снижения активности фермента каталазы;
- Гипотиреоз (недостаточность Т3 или Т4, которые усиливают меланогенез, воздействуя на фолликулы);
- Дефицит железа, меди, витамина D3 и витамина В, кальция и цинка;
- Курение;
- Аутоиммунные заболевания;
- Стресс. ⠀
К сожалению, эффективных методов лечения седины нет. Поэтому лучший метод отсрочить ее – соблюдать меры профилактики и следить за состоянием своего физического и психологического здоровья.
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