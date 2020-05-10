Как придумали карантин и где его ввели впервые в истории: интересные факты

Первые упоминания о самоизоляции есть и в Ветхом Завете – еще с древних времен люди знали, что больных необходимо отделять от здоровых. Интересно, что первый 40-дневный карантин ввели в Италии, но тогда он был не такой мягкий, как сегодня.

Впервые 40-дневный карантин ввели во время пандемии чумы. В 1374 году дож Венеции Андреа Контарини приказал абсолютно всем кораблям, которые прибывали в местный порт, стоять на якоре 40 дней, сообщает BBC Украина.

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Такая практика привела к остановке жизни в городе, злоупотреблениям со стороны чиновников и дискриминации судов и путешественников из определенных стран.

Интересный факт: слово карантин имеет итальянское корни и происходит от слова quaranta. Первичное его значение было "время, что длится сорок дней" (итальянское слово quarantena происходит от quaranta giorni, что буквально означает "40 дней").

Зато карантин в том виде, каким мы его знаем мы, изобрели на несколько лет позже в другом итальянском городе.

В 1377 году город Рагуза (нынешний Дубровник) принял закон отправлять на 30-дневный карантин только те корабли, прибывшие из зараженных регионов. Впоследствии срок карантина продлили на 40 дней – вероятнее всего из-за того, что точный срок инкубационного периода чумы был неизвестным.

Некоторые эксперты считают, что число 40 имело и религиозный мотив и было связанным с христианским постом или библейскими событиями: Великий потоп, пребывание Моисея на горе Синай или пост Иисуса в пустыне.

Поскольку такая вариация карантина оказалась справедливой и успешной, впоследствии эту практику перенял весь мир. Конечно, со временем пребывания на карантине несколько осовременилось – срок изоляции привязан к инкубационному периоду болезни и самоизоляцию можно организовать дома.

Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

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