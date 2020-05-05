Придумали лекарство против похмелья: от каких симптомов оно избавляет

Ученые придумали лекарство против похмелья. Исследования доказали, что экстракты некоторых растений могут уменьшить головную боль и тошноту.

Исследователи из British Medical Journal нашли лекарство, которое поможет избавиться от похмелья, пишет Anywell.

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Обезвоживание из-за большого количества алкоголя обусловлено потерей электролитов – минералов в организме, которые помогают сбалансировать содержание воды и уровня кислоты – в значительной степени является причиной самых распространенных симптомов похмелья: головной боли, тошноты, головокружения.

Как проводили исследования

Исследователи разделили 214 здоровых взрослых людей на три группы и дали им различные виды препаратов за 34 минуты до и сразу после того, как они выпивали алкоголь.

Первой группе давали добавки, содержащие растительные экстракты, витамины, минералы и антиоксидантные соединения. Вторая группа получала добавки без растительных экстрактов, а третья группа принимала плацебо.

Результаты эксперимента

В результате, первая группа чувствовала значительно менее серьезные симптомы, чем другие две. Средняя головная боль была на 35% меньше, тошнота была на 42% меньше, а тревожность уменьшилась на 41%. Это свидетельствует о том, что экстракты растений является результатом такого эффекта.

Что касается наполнения добавки, то она включала такие экстракты как барбадосская вишня, опунция, гинкго билоба, корень ивы и имбиря, а также витамины и минералы: магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевая кислота.

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