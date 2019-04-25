Прием антибиотиков более двух месяцев повышает у женщин риск инфаркта

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Прием антибиотиков более двух месяцев повышает у женщин риск инфаркта
Прием антибиотиков более двух месяцев повышает у женщин риск инфаркта / Unsplash

Вероятность столкнуться с инфарктами или инсультами у женщин старшего возраста повышается на 35%. Эксперты считают, что длительное использование этих лекарств уничтожает популяцию здоровых бактерий в желудочно-кишечной системе и приводит к дисбалансу, который провоцирует воспалительные процессы, сужает кровеносные сосуды и повреждает сердце.

К такому выводу пришли ученые из Tulane University. Принимая антибиотики более двух месяцев женщины сталкиваются с повышенным риском инфарктов и инсультов. Все это оказывает целостный эффект, и чем чаще женщины применяют антибиотики в течение своей жизни, тем выше становится риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Исследователи пришли к такому выводу, наблюдая за 36,5 тысячами женщин из США. И поняли, что представительницы старше 60 лет на 32% чаще сталкивались с болезнями сердца и сосудов в следующие 8 лет после длительного использования антибиотиков, по сравнению с теми, кто не принимал их так долго.

У старшому віці в жінок погіршується імунна система
В старшем возрасте у женщин ухудшается иммунная система

Для женщин в возрасте от 40-ка до 59-ти долгий курс антибиотиков увеличивал вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 28%. Среди женщин моложе 40-ка дополнительного риска не зафиксировали.

Чем старше женщина, тем хуже работает ее иммунная система, и выше риск бактериальных инфекций, которые как раз и требуют длительных курсов антибиотиков. Это еще одно доказательство того, что данное лекарство необходимо принимать очень осторожно и только в исключительных случаях.

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Теги: Лечение Женское здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Лекарства Новости Здоровье Здоровье
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