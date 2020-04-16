Примерно 70 тысяч испанских медсестер могут быть больны COVID-19: шокирующее исследование

COVID-19 могут быть больны треть медсестер в Испании. Это примерно 70 тысяч медиков.

Таке дослідження провів Іспанський коледж медсестер, який нарарохує приблизно 300 членів, пише CNN.

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Дослідники надсилали відповідні запитання медсестрам електронною поштою. Майже 30% заявили, що запідозрили у себе COVID-19, адже у них є симптоми.

75% з них вважають, що заразилися інфекцією на роботі. А 35% впевнені, що це трапилось через відсутність засобів індивідуального захисту.

Що відомо проо COVID-19 в Іспанії? Станом на вечір 15 квітня в країні зафіксували 177 тисяч 644 випадків зараження. З них майже 19 тисяч пацієнтів померли, а одужали – понад 70 тисяч.



Місцева влада заявила, що на COVID-19 вже захворіли 27 тисяч 758 медпрацівників. Це приблизно 15% від всіх випадків інфікування в країні.



Симптоми COVID-19 / Інфографіка 24 каналу