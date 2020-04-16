Примерно 70 тысяч испанских медсестер могут быть больны COVID-19: шокирующее исследование
COVID-19 могут быть больны треть медсестер в Испании. Это примерно 70 тысяч медиков.
Таке дослідження провів Іспанський коледж медсестер, який нарарохує приблизно 300 членів, пише CNN.
Читайте також Українська оперна співачка дала концерт з балкона в Іспанії: відео, яке надихає
Дослідники надсилали відповідні запитання медсестрам електронною поштою. Майже 30% заявили, що запідозрили у себе COVID-19, адже у них є симптоми.
75% з них вважають, що заразилися інфекцією на роботі. А 35% впевнені, що це трапилось через відсутність засобів індивідуального захисту.
Що відомо проо COVID-19 в Іспанії? Станом на вечір 15 квітня в країні зафіксували 177 тисяч 644 випадків зараження. З них майже 19 тисяч пацієнтів померли, а одужали – понад 70 тисяч.
Місцева влада заявила, що на COVID-19 вже захворіли 27 тисяч 758 медпрацівників. Це приблизно 15% від всіх випадків інфікування в країні.
Читайте также
-
В Киеве закрыли Медгородок: весь персонал заразился коронавирусом, – СМИ15 апреля , 23:25
-
Кто быстрее засыпает после секса: исследование15 апреля , 23:20
-
ВОЗ тестирует три вакцины против коронавируса15 апреля , 21:48
-
15 украинцев закрыли на "принудительный карантин" в Австрии из-за подозрения на COVID-1915 апреля , 20:33
-
Коронавирус в Италии 15 апреля 2020 года: количество больных в реанимации рекордно низкое15 апреля , 20:55
-
Когда Украина может выйти из карантина: прогноз Ляшко15 апреля , 20:42