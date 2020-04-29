Привычка сидеть в телефоне во время общения с людьми – признак депрессии

Психологи изучили побочные эффекты "фабинга" – привычки смотреть в смартфон в присутствии собеседника. По их словам, это может быть признаком депрессии.

Вы занимаетесь фабингом, если в разговоре с кем-нибудь время от времени отвлекаетесь на смартфон: листаете ленту соцсетей, проверяете рабочие чаты и почту, пишет Psychological Reports.

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Иногда любители так делать еще добавляют: "Ты продолжай, я слушаю".

Я заметил, что некоторых клиентов тянет заглядывать в смартфон во время психотерапевтической сессии,

– рассказал соавтор исследования, социальный психолог Наиф Эргун из Университета Мардина Артуклу в Турции.

Как проходило исследование фабинга?

Чтобы изучить причины и последствия фабинга, психологи пригласили принять участие в исследовании две группы добровольцев. Участникам первой группы, в которую вошли 576 добровольцев от 18 до 76 лет, пришлось признаться в собственной привычке без конца проверять гаджеты.



Отвлечение во время разговора на смартфон портит отношения / unsplash.com

Участники второй группы, 510 волонтеров от 18 до 58 лет, рассказали о собеседниках, которые иногда их игнорируют.

Выводы ученых

Выяснилось, что фабинг не только создает напряженную ситуацию между людьми, но и может указывать на депрессию, тревожность, низкую самооценку и неприязненное отношение к собеседнику.

Как ни странно, фабинг не коррелировал с одиночеством. Ученые объясняют это тем, что активные пользователи соцсетей часто не видят разницы между виртуальным и реальным общением.

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