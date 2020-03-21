Призывы сидеть дома означают сидеть дома, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, чтобы горожане не выходили на улицы без важной потребности.

О важности сидеть дома мэр столицы напомнил во время онлайн-обращения к жителям Киева.

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Кличко отмечает, что несмотря на весеннее настроение нужно оставаться дома. Он призывает не устраивать шашлыки в парках, не водить детей на детские площадки и не гулять по улицам городов с компанией друзей.

Если вы думаете, что угроза вируса – это сказка, которой вас пугают, то посмотрите, пожалуйста, видеокадры из Италии. Где происходит на самом деле ужасная трагедия,

– сказал Кличко.

По состоянию на 21 марта, в Киевской области зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом – 3 в самом Киеве и еще 3 в пределах области.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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