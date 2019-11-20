Пробиотики могут вызвать заражение крови

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Пробиотики вызывают заражение крови и устойчивость к антибиотикам / Unsplash

Сейчас врачи часто назначают своим пациентам пробиотики не смотря на то, что все исследования доказывают их неэффективность и скорее наоборот – мешают флоре кишечника восстановиться . Недавно при использовании этих препаратов обнаружили более опасные свойства.

Ученые пришли к выводу, что бактерии в пробиотиках могут не только вызвать заражение крови, но и подвергаться мутациям, в результате которой у человека возникает устойчивость к антибиотикам, сообщает Nature Medicine.

Актуально: нужно Ли принимать пробиотики вместе с антибиотиками

В исследовании приняли участие пациенты из отделения интенсивной терапии с разнообразным показаниями, которые лечились пробиотиками. Исследование длилось 5,5 лет и в течение этого времени специалисты сопровождали 552 пациента, которых лечили пробиотиками, содержащими Lactobacillus rhamnosus.

Также в отделении интенсивной терапии лечилась вторая группа людей – 22 174 пациента, которые не получали пробиотики.

Результаты исследования

Среди пациентов, которых лечили с пробиотиками, у 6 диагностировали инфекцию крови из-за L.rhamnosus, а в группе, где пациентам не давали эти препараты – заражения крови не произошло.

Ища источник заражения инфицированных пациентов ученые обнаружили, что найденные у больных виды Lactobacilli были и в пробиотиках, которыми они были пролечены.

Кроме того, некоторые из штаммов бактерий, найденных в крови, показали мутации нового происхождения. У одного пациента изолят крови содержал Lactobacillus rhamnosus, который после приема пробиотиков мутировал и стал устойчив к антибиотику рифампицину.

Користь і шкода пробіотиків
Вред от пробиотиков больше, чем пользы

 
Пробиотики – это

живые микроорганизмы, используемые для "укрепления здоровья". Большинство пробиотиков содержат некоторую смесь из Lactobacillus и Bifidobacterium, а также дрожжи, такие как Saccharomyces boulardii. Данные бактерии и дрожжи часто встречаются в ферментированных и косметических продуктах и пищевых добавках.

Использование антибиотиков основывается на ошибочном утверждении, что дополнительные полезные бактерии помогают нам лучше переваривать пищу, вырабатывать витамины и другие необходимые питательные вещества, способствующие здоровому росту, развитию, и удерживают болезнетворные организмы в страхе.

Множество пациентов сегодня получают пробиотики, "причин" множество: функциональное расстройство кишечника, "поддержка организма и восстановления микрофлоры", а также врачи любят их назначать пациентам, которые принимают антибиотики, ведь пробиотики якобы способны восстановить здоровые микроорганизмы кишечника.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Инфекция Желудочно-кишечный тракт Медицина Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования
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