Пробирки от тестов на COVID-19 нашли на свалке: полиция открыла дело
В Ровненской области 8 июня наткнулись на 20 тонн мусора, оставленных на дороге, которая ведет к свалке. Среди отходов нашли пробирки от тестов на коронавирус.
Свалка расположена вблизи села Копань. Местные чиновники уточнили, что утилизацией мусора занимается Демидовская ОТО. Об этом сообщает пресс-служба Ровненской ОГА.
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Реакция полиции
- Местные правоохранители сразу же отправились на свалку и принялись за дело.
- Сейчас полиция открыла уголовное производство по статье 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами, вредными для здоровья людей или окружающей среды).
- Санкция статьи предусматривает штраф на сумму более 3 400 гривен, или лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.
- Если же будет доказано, что подобные действия повлекли гибель людей или их массовое заболевание, то наказание будет более жестким. Речт идет о лишении свободы на срок от двух до пяти лет.
Обратите внимание! Согласно указу Минздрава, пробирки от тестов на COVID-19 должны утилизироваться и обеззараживаться в лабораториях.
Добавим, что Ровненская область по состоянию на 9 июня входила в пятерку областей с самой высокой заболеваемостью коронавирусом.