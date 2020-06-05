Фрагментированный сон усиливает атеросклероз и может повысить риск развития инсульта. Это происходит из-за активизации воспалительных процессов.

Чтобы проверить, может ли эффект быть частично вызван усилением воспаления, авторы измерили нарушения сна с помощью полисомнографии на основе лабораторных исследований сна и простого детектора движений, который надевается на запястье в течение нескольких ночей (актиграф), и проведении анализов крови, пишет upi.com.

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Результаты многолетнего эксперимента

Они обнаружили, что фрагментация сна, измеренная с помощью актиографии, вызывает как более высокое количество нейтрофилов (один из видов лейкоцитов), так и более высокий уровень кальция в коронарной артерии, что является причиной атеросклероза.

Иными словами, плохой сон приводил к увеличению нейтрофилов, что приводило к атеросклерозу.

Влияние нарушения сна на нейтрофилы и атеросклероз оставалось высоким после учета множества известных факторов, способствующих заболеванию артерий, включая возраст, пол, этническую принадлежность, индекс массы тела, курение, кровяное давление и другие факторы.

Улучшение сна может быть новым способом уменьшить воспаление и, следовательно, снизить риск атеросклероза. Эти результаты могут помочь в разработке основных принципов охраны здоровья,

– отметили авторы.