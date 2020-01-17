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Как понять, что у вас проблемы с печенью: основные симптомы

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Проблемы с печенью: симптомы / carolinadigestive.com

Человек может долго не знать о повреждении печени, пока поражение не окажется слишком серьезным. Поэтому очень важно знать первые симптомы проблем с этим органом.

Печень – это жизненно важный орган, который выполняет более 500 функций, включая удаление токсинов из крови, выработка желчи, которая помогает расщеплять и поглощать жиры, производство белков. Некоторые факторы, такие как нездоровый рацион, избыток алкоголя, некоторые вирусные инфекции (гепатит) могут привести к повреждению печени.

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Симптомы заболеваний печени

Специалисты составили перечень признаков, свидетельствующих о том, что печень человека может быть больной, пишет Times Now. В этот список вошли:

  • утомление;
  • склонность к синякам и кровотечениям;
  • зуд кожи;
  • неприятный запах изо рта;
  • потеря аппетита;
  • тошнота;
  • боль и отек живота;
  • отек ног и лодыжек;
  • желтизна кожи, глазных белков;
  • паучьи ангиомы (красные паукообразные артерии, которые видны под кожей).

Жирна їжа негативно впливає на здоров'я печінка
Жирная пища негативно влияет на здоровье печени \ unsplash.com

Как защитить печень?

Чтобы предотвратить заболевание печени и сохранить орган здоровым, врачи советуют придерживаться здоровой сбалансированной диеты, которая содержит много продуктов, богатых клетчаткой: фруктов, овощей и цельного зерна. Ешьте рыбу, орехи и бобы как источник постных белков.

Избегайте или сократите употребление красного мяса и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут вызвать ожирение печени, если употребляются в слишком большом количестве.

Также для оздоровления печени важно пить достаточно воды и регулярно делать физические упражнения – активность снижает нагрузку на печень и помогает предотвратить ожирение органа.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение Профилактика заболеваний Желудочно-кишечный тракт
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