Как понять, что у вас проблемы с печенью: основные симптомы
Человек может долго не знать о повреждении печени, пока поражение не окажется слишком серьезным. Поэтому очень важно знать первые симптомы проблем с этим органом.
Печень – это жизненно важный орган, который выполняет более 500 функций, включая удаление токсинов из крови, выработка желчи, которая помогает расщеплять и поглощать жиры, производство белков. Некоторые факторы, такие как нездоровый рацион, избыток алкоголя, некоторые вирусные инфекции (гепатит) могут привести к повреждению печени.
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Симптомы заболеваний печени
Специалисты составили перечень признаков, свидетельствующих о том, что печень человека может быть больной, пишет Times Now. В этот список вошли:
- утомление;
- склонность к синякам и кровотечениям;
- зуд кожи;
- неприятный запах изо рта;
- потеря аппетита;
- тошнота;
- боль и отек живота;
- отек ног и лодыжек;
- желтизна кожи, глазных белков;
- паучьи ангиомы (красные паукообразные артерии, которые видны под кожей).
Жирная пища негативно влияет на здоровье печени \ unsplash.com
Как защитить печень?
Чтобы предотвратить заболевание печени и сохранить орган здоровым, врачи советуют придерживаться здоровой сбалансированной диеты, которая содержит много продуктов, богатых клетчаткой: фруктов, овощей и цельного зерна. Ешьте рыбу, орехи и бобы как источник постных белков.
Избегайте или сократите употребление красного мяса и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут вызвать ожирение печени, если употребляются в слишком большом количестве.
Также для оздоровления печени важно пить достаточно воды и регулярно делать физические упражнения – активность снижает нагрузку на печень и помогает предотвратить ожирение органа.
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