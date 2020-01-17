Как понять, что у вас проблемы с печенью: основные симптомы

Человек может долго не знать о повреждении печени, пока поражение не окажется слишком серьезным. Поэтому очень важно знать первые симптомы проблем с этим органом.

Печень – это жизненно важный орган, который выполняет более 500 функций, включая удаление токсинов из крови, выработка желчи, которая помогает расщеплять и поглощать жиры, производство белков. Некоторые факторы, такие как нездоровый рацион, избыток алкоголя, некоторые вирусные инфекции (гепатит) могут привести к повреждению печени.

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Симптомы заболеваний печени

Специалисты составили перечень признаков, свидетельствующих о том, что печень человека может быть больной, пишет Times Now. В этот список вошли:

утомление;

склонность к синякам и кровотечениям;

зуд кожи;

неприятный запах изо рта;

потеря аппетита;

тошнота;

боль и отек живота;

отек ног и лодыжек;

желтизна кожи, глазных белков;

паучьи ангиомы (красные паукообразные артерии, которые видны под кожей).



Жирная пища негативно влияет на здоровье печени \ unsplash.com

Как защитить печень?

Чтобы предотвратить заболевание печени и сохранить орган здоровым, врачи советуют придерживаться здоровой сбалансированной диеты, которая содержит много продуктов, богатых клетчаткой: фруктов, овощей и цельного зерна. Ешьте рыбу, орехи и бобы как источник постных белков.

Избегайте или сократите употребление красного мяса и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут вызвать ожирение печени, если употребляются в слишком большом количестве.

Также для оздоровления печени важно пить достаточно воды и регулярно делать физические упражнения – активность снижает нагрузку на печень и помогает предотвратить ожирение органа.

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