Нашли фактор, который может спрогнозировать развитие рака

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Проблемы с сердцем – признаки, риск заболеть раком
Кто может заболеть на рак / Unsplash

Ученые выяснили, что ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний, а именно микрососудистая эндотелиальная дисфункция, свидетельствуют о повышенном риске развития рака.

Наличие микрососудистой эндотелиальной дисфункции может предсказать развитие рака, сообщает Medical Xpress.

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Микрососудистая эндотелиальная дисфункция - это
Повреждение стенок мелких артерий в сердце, которые влияют на их способность расширяться, что ограничивает приток крови и к сердцу плохо поступает кислород.

Кардиологи изучили историю 488 пациентов, проходивших обследование на микрососудистую эндотелиальную дисфункцию с 2006 по 2014 год.

В 9,5% из 221 пациента с дисфункцией диагностировали рак. Хотя это исследование требует дальнейшего расширения, чтобы знать наверняка.

Больше всего связь между микрососудистой эндотелиальной дисфункцией и раком наблюдается среди мужчин, а также у женщин и мужчин, страдающих от хронического высокого давления (гипертонии).

По словам исследователей, если этот маркер подтвердится, он сможет предсказать рак за пять лет до начала болезни.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровая жизнь Здоровье Профилактика заболеваний Новости Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Онкозаболевания
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