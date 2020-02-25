Проблемы с желудком и пониженное либидо: 8 признаков, что стресс разрушает ваше здоровье

Стресс пагубно влияет на наше психологическое и физическое здоровье. Однако, как понять, что стресс уже перешел границу допустимого и буквально разрушает наш организм.

О том, какие сигналы организм подает, если не может справиться со стрессом, рассказали изданию специалисты Anywell.

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Частые головные боли или боли в спине

Если у вас нет диагностированных заболеваний спины, боли могут быть признаком стресса. Если вы нервничаете, тело не может расслабиться, а мышцы находятся в постоянном напряжении. Хронический стресс может вызвать боли в спине, в шее, плечах и головную боль.

Одышка и проблемы с дыханием

Стресс и дыхательная система имеют непосредственную связь друг с другом. Если вы в целом здоровы, но у вас проблемы с дыханием, попробуйте дыхательные практики, это поможет организму дышать свободнее и уменьшит напряжение в организме.

Появляется сыпь

Исследования доказали, что стресс провоцирует сыпь и другие проблемы с кожей. Дело в том, что кортизол, который продуцируется гормональной системой, когда вы нервничаете, увеличивает выработку кожного сала.

Проблемы с желудком

Стресс нарушает работу гормонального регулятора гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, что может привести к дисфункции кишечника, а также к дисбалансу кишечного микробиома.

Плохая память и проблемы с принятием решений

Хронический стресс может ухудшить память из-за недостаточного количества дофамина, который поступает в префронтальную кору, отвечающей за память и принятие решений. Недостаток дофамина может повлиять на функционирование мозга и, таким образом, сделать вас более забывчивым.

Низкое либидо

Хронический стресс – одна из причин пониженного либидо у женщин. Когда вы нервничаете, то сексуальное желание уменьшается как на психологическом уровне, так и на гормональном через выработку кортизола.

Набор веса

Ученые доказали, что хронический стресс может ускорить процесс образования жировых клеток в организме путем повышения уровня стероидных гормонов глюкокортикоидов. Их избыток в организме в течение длительного периода приводит к выработке жировых клеток с большей скоростью, чем обычно.

Ну, и конечно, когда вы переживаете стресс, то можете плохо контролировать свои пищевые привычки.

Плохой сон

Стресс приводит к проблемам со сном. Но это грозит еще и обратным негативным эффектом: плохой сон тоже вызывает стресс, поэтому важно соблюдать гигиену сна.

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