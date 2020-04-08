Процент больных гриппом и ОРВИ с каждым днем снижается, – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице количество больных ОРВИ и гриппом уменьшается с каждым днем.
Об этом мэр столицы рассказал во время онлайн-пресс-брифинга.
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Кличко рассказал, что в столице уменьшается количество случаев заражения гриппом и ОРВИ. По его словам, это связано с введением карантина.
Благодаря ограничительным мерам, заболеваемость ниже базовой где-то на 65% по сравнению с позапрошлой неделей,
– заявил Кличко.
По словам Кличко, на прошлой неделе грипп обнаружили у 3000 детей и у больше чем 4800 взрослых.
Процент больных гриппом и ОРВИ с каждым днем снижается. На прошлой неделе с этим диагнозом госпитализировали 45 киевлян, из них 41 ребенок,
– добавил он.
Симптомы гриппа / Инфографика 24 канала
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