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Процент больных гриппом и ОРВИ с каждым днем снижается, – Кличко

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Грипп в Киеве: сколько людей заболели / unsplash.com

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице количество больных ОРВИ и гриппом уменьшается с каждым днем.

Об этом мэр столицы рассказал во время онлайн-пресс-брифинга.

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Кличко рассказал, что в столице уменьшается количество случаев заражения гриппом и ОРВИ. По его словам, это связано с введением карантина.

Благодаря ограничительным мерам, заболеваемость ниже базовой где-то на 65% по сравнению с позапрошлой неделей,
– заявил Кличко.

По словам Кличко, на прошлой неделе грипп обнаружили у 3000 детей и у больше чем 4800 взрослых.

Процент больных гриппом и ОРВИ с каждым днем ​​снижается. На прошлой неделе с этим диагнозом госпитализировали 45 киевлян, из них 41 ребенок,
– добавил он.


Симптомы гриппа / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Киева Статистика Виталий Кличко Грипп в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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