Продажа вакцины от коронавируса из Китая: в сети появились фейковые объявления

Объявления о продаже вакцины от китайского коронавируса nCoV начали появляться на интернет-сайтах. Эти объявления являются ложными, ведь точно известно, что вакцины именно от коронавируса типа nCoV на сегодня не существует.

Цену за фейковую вакцину от коронавируса nCoV выставили в 2500 гривен. В объявлении не указано, где предлагается вакцина именно от nCoV, однако это становится четко понятно из страшного сообщения: "Продам вакцины от коронавируса. Вакцина от жуткого вируса, который добрался до нас из Китая".

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– говорится в сообщении мошенников.

Заметим, что на самом деле первые клинические испытания вакцины от коронавируса типа nCoV состоятся в течение 3 месяцев. Опыт предыдущих лет свидетельствует о том, что создание вакцины требует значительно больше времени. В частности, вакцина от лихорадки Эбола была создана лишь через 20 лет исследований. А прививок от вируса Зика или атипичной пневмонии до сих пор не существует.



Фейковые объявления о продаже вакцины от коронавируса

На сегодняшний день от нового коронавируса в Китае умерло уже 80 человек. Заражение диагностировали минимум у 2761 человека внутри страны. Что касается Украины, в Киеве подтвердили случай заражения коронавирусом, но впоследствии выяснилось, что это не китайский вирус nCoV.

Что такое коронавирус?

Род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном коронавирусами считают вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

высокая температура, которая стабильно держится;

ухудшение общего состояния;

потеря аппетита;

частое дыхание, одышка;

слабость, вялость, снижение активности;

кашель различной интенсивности.

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