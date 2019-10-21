Продлевают молодость: 20 противовоспалительных продуктов

Одним из правил питания для замедления старения является употребление пищи с противовоспалительными свойствами. Такие продукты хорошо влияют на работу кишечника и мозга.

Чем полезно питание противовоспалительными продуктами, рассказывает врач-диетолог Оксана Скиталинская.

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Чем полезен противовоспалительный тип питания

С каждым прожитым днем, годом в организме набирает все большие обороты так называемое системное воспаление. Оно не имеет никакого отношения к прыщику на языке или нарыву на пальце.

Оно касается истощения запаса стволовых клеток, которые помогают организму восстанавливаться, ухудшения работы иммунной системы.

Плохо это воспаление тем, что ускоряет старение организма, повышает риск мутаций, повреждает внутренние стенки сосудов – эндотелий.

К продуктам с противовоспалительными свойствами относят омега 3 жирные кислоты, которые есть в сельди, скумбрии, морской капусте, а также в орехах, семенах льна и чиа.

Это также и продукты, богатые полифенолами – зеленый чай, какао и разнообразные ягоды.

Список противовоспалительных продуктов

Жирная рыба

Омега-3 является важной питательной кислотой для борьбы с воспалением, которую наши тела не производят. К счастью, это вещество есть во многих видах жирных рыб, таких как лосось и тунец.

Листовая зелень

Листовая зелень, как шпинат, богата витаминами и минералами, особенно витамином К, который обладает противовоспалительными свойствами.

Ягоды

В ягодах много клетчатки и антиоксидантов. Исследование 2016 года показало, что потребление ягод может помочь предотвратить и лечить сердечно-сосудистые заболевания.

Семена льна

Положите их в кашу, совместите с коктейлем или посыпьте ваши любимые закуски. Ученые установили, что семена льна уменьшают C-реактивный белок (CRP), который является признаком воспаления, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями у людей с ожирением.

Оливковое масло

Исследования показывают, что олеокантал, содержащийся в оливковом масле, имеет противовоспалительный эффект, похожий на эффект ибупрофена.

Зеленый чай

Со временем наши органы производят свободные радикалы (поврежденные молекулы, которые способствуют старению и болезням) из-за стресса и плохой диеты. Но зеленый чай наполнен активным ингредиентом катехином – природным антиоксидантом, который помогает бороться с воспалениями от свободных радикалов.

Авокадо

Авокадо наполнены противовоспалительной омега-3, которую многие из нас не получают из-за неправильных привычек в питании.

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, и брюссельская капуста, имеют высокое содержание клетчатки. А такая пища создает благоприятную среду для хороших бактерий, которые помогают бороться с воспалением.

Вода

Простая вода держит в тонусе вашу пищеварительную систему. Кроме того, регулярное употребление воды помогает уменьшить воспаление суставов.

Орехи

Миндаль, кешью или фисташки – любой сорт орехов является хорошим выбором для борьбы с воспалением.

Овсяные хлопья

Завтракайте овсянкой с горьким шоколадом, ягодами и орехами – так вы поможете организму эффективно бороться с воспалением и очень сильно снизить объемы жира на вашем животе. В овсянке много клетчатки, что крайне полезно для микрофлоры кишечника.

Свекла

Свекла – это источник полезных фитохимикатов, среди которых – пигмент беталайн. Это мощный антиоксидант с противовоспалительным действием. Кроме того, беталайн способен положительно влиять на метаболизм и улучшать настроение.

Черная фасоль

Как и овсянка, фасоль богата клетчаткой, которая положительно влияет на кишечник. Кроме того, в фасоли много антоцианинов, антиоксидантов, которые снижают интенсивность воспалительного процесса.

Кокосовое масло

Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, обладающую противовоспалительными свойствами. Кроме того, она поддерживает равновесие холестерина и артериальное давление.

Она улучшает поглощение питательных веществ, витаминов, минералов и аминокислот в организме.

Попадая в организм, лауриновая кислота образует фермент монолаурин, который способен устранять бактерии, грибки и вирусы.

Мисо

Паста мисо крайне эффективно борется с воспалениями, потому что богата пробиотиками, а также содержит изофлавоны – вещества, полезные для организма.

Мед

Мед положительно влияет на пищеварительные энзимы, тем самым улучшая работу иммунной системы и снижая интенсивность воспалительных процессов. Постарайтесь регулярно употреблять мед, выбирая максимально качественный продукт.

Томаты

Это отличный источник ликопена, являющегося антиоксидантом, который защищает здоровье мозга и подавляет воспалительный процесс, вызывающий депрессию. Больше всего ликопена в кожуре, поэтому наиболее полезны томаты черри.

Семена чиа

В этих семенах очень много полезных жиров и клетчатки. Они стабилизируют уровень сахара, подавляют аппетит, ускоряют похудение и прекрасно справляются с воспалением.

Куркума

Куркумин – вещество, обеспечивающее этой приправе не только цвет, но и исключительные полезные свойства. Куркумин подавляет выработку энзимов, вызывающих воспалительные процессы.