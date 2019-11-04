Продолжение медреформы: учреждения вторичного и третичного звена переходят на е-систему
Медучреждения вторичного и третичного звена должны подключиться к системе eHealth до апреля 2020 года. Уже есть первые заведения, начали тестирование нового функционала, чтобы обеспечить бесплатное и комфортное обслуживание пациентов.
Согласно со следующим шагом медицинской реформы, медучреждения должны подключиться к системе eHealth к апрелю 2020 года.
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Это означает, что больничные учреждения специализированной медицинской помощи (МСД) больше не будут получать финансирование по принципу субсидирования.
В следующем году вторичные и третичные звенья будут финансироваться в соответствии с количеством предоставляемых услуг – консультаций с профильными специалистами, диагностических исследований и тому подобное.
Учреждения вторичного и третичного звена начали регистрацию в системе eHealth
Что это даст пациентам?
Возможность найти или выбрать врача, быстро записать на прием себя или членов своей семьи, иметь доступ к своей электронной медицинской карте, к назначениям врача и плану лечения. Это первый шаг к тому, чтобы впоследствии можно было свободно выбрать любого профильного специалиста в своем городе и не стоять в длинных очередях. Зашел на сайт, записался на удобное время, попал к любому врачу – все просто!
В настоящее время система "Поликлиника без очередей» успешно функционирует уже в 900 медицинских учреждениях и амбулаториях, 40% из которых предоставляют вторичную медицинскую помощь. Система работает в 18 областях Украины: Киевской, Одесской, Сумской, Волынской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Львовской, Винницкой, Харьковской, Запорожской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Ровенской.
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