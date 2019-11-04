Продолжение медреформы: учреждения вторичного и третичного звена переходят на е-систему

Медучреждения вторичного и третичного звена должны подключиться к системе eHealth до апреля 2020 года. Уже есть первые заведения, начали тестирование нового функционала, чтобы обеспечить бесплатное и комфортное обслуживание пациентов.

Согласно со следующим шагом медицинской реформы, медучреждения должны подключиться к системе eHealth к апрелю 2020 года.

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Это означает, что больничные учреждения специализированной медицинской помощи (МСД) больше не будут получать финансирование по принципу субсидирования.

Председатель Ассоциации eHealth Андрей Заяц "Сейчас учреждения первичной помощи уже перешли на новую модель, то есть получают деньги пропорционально количеству подписанных деклараций. Новый этап не будет принципиально отличаться, но для успешного его прохождения нам необходимо плодотворное сотрудничество и взаимопонимание с местной вертикалью власти – департаментами, управлениями и т.п., которые сегодня сами переживают процесс изменений после недавних выборов".

В следующем году вторичные и третичные звенья будут финансироваться в соответствии с количеством предоставляемых услуг – консультаций с профильными специалистами, диагностических исследований и тому подобное.



Учреждения вторичного и третичного звена начали регистрацию в системе eHealth

Что это даст пациентам?

Возможность найти или выбрать врача, быстро записать на прием себя или членов своей семьи, иметь доступ к своей электронной медицинской карте, к назначениям врача и плану лечения. Это первый шаг к тому, чтобы впоследствии можно было свободно выбрать любого профильного специалиста в своем городе и не стоять в длинных очередях. Зашел на сайт, записался на удобное время, попал к любому врачу – все просто!

Руководитель отдела внедрения системы "Поликлиника без очередей" Богдан Кизюн "Согласно проекту бюджета на 2020 год, изменения вступают в силу с апреля. Переходный период обычно длится в медучреждениях от 3 до 5 месяцев, в зависимости от их готовности. Мы разработали функционал, который помогает решить проблему быстрого подключения заведения в eHealth в течение 1 дня. Уже сейчас он проходит тестирование в ряде медучреждений"

В настоящее время система "Поликлиника без очередей» успешно функционирует уже в 900 медицинских учреждениях и амбулаториях, 40% из которых предоставляют вторичную медицинскую помощь. Система работает в 18 областях Украины: Киевской, Одесской, Сумской, Волынской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Львовской, Винницкой, Харьковской, Запорожской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Ровенской.

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