Профилактика мочекаменной болезни: советы врача

Только достаточное употребление воды (а точнее, нормальное разведение мочи) является средством профилактики любого типа мочекаменной болезни.

Вы часто слышите: "пейте 8 стаканов воды в день", "пейте по жажде", "пейте 30 мл на кг веса" и тд., рассказала уролог Дарья Чернышева.

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И все люди разные: у кого-то 43 кг, у кого-то 93, кто-то работает в цехе, занимается спортом или сидит в офисе 20 часов в сутки. Поэтому можно сделать простую схему, на что можно ориентироваться, чтобы понимать достаточно ли вы пьете.

Нужно обращать внимание на цвет мочи. Нормальный оттенок мочи – бледно желтый. Не ярко-желтый, не оранжевый, не коричневый.

То есть, чтобы понять надо ли вам выпить очередной стаканчик воды (3-й он или 11-й за сегодня), нужно посмотреть на то, что вы выделили. Причем учитывайте разбавление цвета водой, которая есть уже в унитазе.

Утренняя порция мочи может быть более насыщенного цвета, это нормально. Если хотите объективности, то можно сдать общий анализ мочи и посмотреть на показатель "плотность". Видите цифру больше, чем 1.015 – вы пьете мало.

В количество воды в организме входит любая жидкость, из которой затем образуется моча. Но с объема супа является не вся чашка с картофелем и капустой, а только реальный объем жидкости.

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