Кто спасает жизни людей, когда государство в стороне: история украинки с редкой болезнью
Жизненная история Ирины сложная, но она вдохновляет. Из-за тяжелой и редкой болезни 27-летняя женщина вынуждена всю жизнь принимать дорогостоящие препараты, а в связи с перебоями в лечении она никак не может нормализовать состояние здоровья. Но Ирина не сдается и живет полноценной жизнью. Она смогла получить высшее образование, создать счастливую семью и родить здорового ребенка.
Это стало реальностью благодаря поддержке неравнодушных. Ко Всемирному дню гуманитарной помощи, который отмечается 19 августа, Здоровье 24 пообщалось с жительницей Херсона Ириной Денисенко, чтобы узнать, как люди с редкими болезнями борются за жизнь и откуда получают поддержку.
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Болезнь Гоше 1 типа встречается у одного человека среди 50 тысяч. В Украине на учете находятся всего 62 пациентов, среди них 25 – это дети. Но глава общественного союза "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша утверждает, что настоящая цифра больше, однако из-за неправильного диагностирования пациенты не всегда вовремя узнают о болезни.
Лечение Ирины Денисенко с болезнью Гоше стоит чрезвычайно дорого – около 12 миллионов гривен в год. Лечение является пожизненным. Для большинства людей такие суммы неподъемные, поэтому во всем мире обеспечение лекарствами таких пациентов – обязанность государства. Украина, к сожалению, далеко не в полной мере покрывает потребности на лечение пациентов с редкими болезнями. Поэтому пациенты вынуждены обращаться за помощью в благотворительные фонды и гуманитарные программы.
Ирина работает в Херсонской областной больнице
Как Ирина впервые встретилась с болезнью
В детстве девушка подвергалась насмешкам со стороны других детей, они называли ее беременной из-за увеличенного размера живота. Это ее сильно расстраивало, но родители Ирины всегда умели найти нужные слова, чтобы утешить дочь, и учили не обращать внимания на жестокость сверстников.
Борьба за жизнь
Первое финансирование терапии Ирина получила не от государства – в 2005 году еще не выделяли достаточно бюджетных денег на редкие заболевания. Состояние девочки постоянно ухудшалось. Доведенные до отчаяния родители обратились за помощью к компании Санофи Джензайм, которая разрабатывает препараты для пациентов с редкими болезнями. Именно так Ирина смогла получить жизненно необходимое лечение. За год девушка почти полностью восстановилась и догнала других детей в развитии.
4 долгих года девушка оставалась без лечения – и все симптомы вернулись. Муж Ирины начал обращаться во все возможные украинские и международные благотворительные фонды. И его усилия оказались ненапрасными – Ирина снова попала на гуманитарную программу Санофи Джензайм. Компания не могла закрыть глаза на страдания девушки и сделала исключение. Ранее в гуманитарную программу Санофи Джензайм не возвращали никого, потому что она создана для того, чтобы обеспечивать пациентов жизненно необходимыми лекарственными средствами с момента установления диагноза до начала лечения за счет государственной программы.
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"Они помогали мне три года, пока мы не добились участия в программе для взрослых с болезнью Гоше от государства. Сейчас я чувствую себя, как здоровый человек, потому что нахожусь на заместительной терапии. Но, конечно, отсутствие лечения в течение многих лет сказалось негативными последствиями. Так как произошло повреждение внутренних органов, костной ткани. Сейчас я могу легко получить перелом, поэтому нужно быть постоянно начеку", – рассказала Ирина.
Рождения ребенка
Девушке было сложно осмелиться на женитьбу. Она боялась, что не сможет стать хорошей женой из-за своего заболевания. А родить ребенка – и подавно. Перед зачатием супруги прошли всевозможные обследования в Киеве. Оказалось, что мужчина не является носителем гена, который может вызвать генетическое заболевание, поэтому ребенок должен родиться здоровым. Но некоторые врачи отговаривали женщину от беременности, мол, риски для ее здоровья – слишком большие. Однако Ирина очень хотела ребенка, поэтому пошла на риск.
Медики решили, что рождение будет происходить путем кесарева сечения. Роды прошли успешно, и женщина родила здорового мальчика Андрея, но реабилитация после них продолжалась долго.
Болезнь не помешала Ирине стать матерью
Мечты и надежды
Сейчас Ирина заканчивает интернатуру в Одесском национальном медицинском университете и в будущем будет врачом-нефрологом.
Женщина уже работает врачом-интерном в Херсонской областной больнице. Рассказывает, что профессию выбрала не случайно: хочет помогать людям и, как никто, понимает цену жизни. Считает, что ее черты характера и опыт пригодятся в работе медика.
Основные цели в жизни женщины – воспитать сына Андрея, которому сейчас 4 года, и стать профессионалом, который сможет помогать людям и спасать жизни. Ирина благодарна всем, кто сделал ее мечты достижимыми, а особенно – Санофи Джензайм.
В Украине состоянием на сегодня 22 пациента получают лечение в рамках гуманитарной программы Санофи Джензайм. 14 из них – уже больше 10 лет.
Находясь на лечении в рамках гуманитарной программы Санофи Джензайм, 6 пациенток стали мамами 9 здоровых малышей. С начала 2019 года еще 4 новых пациента получили шанс на жизнь благодаря гуманитарной программе Санофи Джензайм.