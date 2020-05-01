Происхождение коронавируса: Китай скрывает данные из лабораторий в Ухане

Китайская сторона не согласилась на предложение Всемирной организации здравоохранения присоединиться к расследованию относительно возникновения OVID-19, и не допустила международных специалистов к записям двух уханских лабораторий.

Об этом заявил представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа, передает "Интерфакс-Украина".

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Мы знаем, что продолжается национальное (начато китайскими властями – ред.) расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться. Выявить источники происхождения вируса очень важно. Суть в том, что мы должны знать как можно больше, чтобы не допустить повторения подобного,

– сказал Галеа.

ВОЗ делала предложения Госкомздраву Китая и властям о сотрудничестве, однако не получила приглашения. Галеа добавил, что не видит причин для отказа со стороны Китая.

Представитель организации подчеркнул, что его коллеги из ВОЗ убеждены, что вирус возник в Ухане, и это "естественный, а не искусственный вирус".



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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