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Происхождение коронавируса: Китай скрывает данные из лабораторий в Ухане

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Інститут в Ухані
Інститут в Ухані / 5.ua

Китайская сторона не согласилась на предложение Всемирной организации здравоохранения присоединиться к расследованию относительно возникновения OVID-19, и не допустила международных специалистов к записям двух уханских лабораторий.

Об этом заявил представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа, передает "Интерфакс-Украина".

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Мы знаем, что продолжается национальное (начато китайскими властями – ред.) расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться. Выявить источники происхождения вируса очень важно. Суть в том, что мы должны знать как можно больше, чтобы не допустить повторения подобного,
– сказал Галеа.

ВОЗ делала предложения Госкомздраву Китая и властям о сотрудничестве, однако не получила приглашения. Галеа добавил, что не видит причин для отказа со стороны Китая.

Представитель организации подчеркнул, что его коллеги из ВОЗ убеждены, что вирус возник в Ухане, и это "естественный, а не искусственный вирус".

Правда і міфи про коронавірус інфографіка 24 канал
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье ВОЗ Китай Лечение
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