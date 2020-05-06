Происхождение коронавируса: Великобритания не разделяет версию "китайского заговора"

В Великобритании убеждены, что коронавирус имеет естественное происхождение и был передан человеку от животного. В то же время версию о происхождении из лаборатории Уханя считают очень маловероятной.

Точное место, где впервые произошла передача коронавируса от животного человеку, может так и остаться неизвестным. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве.

К слову В лаборатории Уханя ответили на обвинения об искусственном создании коронавируса

В то же время теорию о происхождении инфекции из китайской лаборатории не отрицают. Впрочем ее считают маловероятной.

Схожую позицию разделяет Австралия. Премьер-министр Скотт Моррисон считает, что источником вируса может быть морской рынок в Ухане.

Версии происхождения коронавируса: коротко

Об этом больше всего спорят США и Китай. Американцы утверждают, что коронавирус могли создать в лаборатории города Ухань, а уже оттуда он случайно разошелся по всему миру.

В Китае отрицают такую версию и говорят, что вирус имеет природное происхождение. Впрочем среди части китайского населения бытует и довольно экзотическая версия, что им "подкинули" коронавирус именно американские шпионы.

Впрочем самой распространенной является таки версия о естественном происхождении, а именно о передаче от животного к человеку. Вероятно, это могла быть летучая мышь.