Производителей антисептиков будут штрафовать за спекуляции на теме коронавируса

Антимонопольный комитет Украины предостерег производителей дезинфицирующих средств и антисептиков не подавать недостоверную информацию об эффективности этих товаров во время пандемии коронавируса. В частности, речь идет о рекламе и сведениях на этикетках.

За нарушение предостережений АМКУ обещает штрафовать производителей на 5% размера дохода за прошлый год. Ведь таким образом потребителей вводят в заблуждение, информирует сайт Антимонопольного комитета

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Производителям антисептиков и дезинфицирующих средств следует избегать:

использование слов, производных от слова "коронавирус", COVID – без достаточных оснований;

распространение непроверенной информации о способности антисептика влиять на вирусы;

использование недостаточного количества действующего вещества в антисептике;

распространение информации о времени эффективного действия средства;

распространение информации о том, что средство убивает определенный процент бактерий, если нет реальных доказательств этого;

продажи своих товаров без соответствующих разрешительных документов.

Сейчас, сообщили в АМКУ, процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств законодательно заблокирована. По словам главы Минздрава Максима Степанова, правительство только собирается упростить указанную процедуру для борьбы с коронавирусом.

Интересно! Накануне Укрспирту разрешили продавать спирт для производства антисептиков без акциза, что удешевляет стоимость спирта в 5 раз.

Это не первое замечание Антимонопольного комитета к производителям медсредств во время пандемии коронавируса. АМКУ уже открыл дело против производителей, поставщиков и продавцов медицинских масок в Киеве. Причина – на время карантина цены на средства защиты выросли более чем в 10 раз.



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