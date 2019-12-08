Проказа: все, что надо знать о болезни, что безболезненно убивает

Король Балдуин IV – один из правителей Иерусалима 12 века. Вся его жизнь вместилась в 24 года, и была весьма нелегкой. Еще мальчиком Балдуин играл со сверстниками, которые в шутку щипали друг друга. Его наставник заметил странную вещь: во время таких игр Балдуин вовсе не чувствовал боли. Впоследствии оказалось, что потеря чувствительности – это один из симптомов страшной болезни.

Первые упоминания о болезни

Проказа – болезнь, о которой упоминали еще в Ветхом Завете. "Святая болезнь" считалась наказанием за грехи и нечестивый образ жизни.

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Как и в Библии, прокаженных людей "лечили" священники. Больных закрывали в одиночестве на неделю. Если раны не исчезали, то человека изолировали от общины, объявляли нечистым. Несмотря на то, что болезнь чаще всего передается при близких тактильных контактах, от прокаженных шарахались и не хотели не то что прикасаться, а даже видеть.

Проказа – что это? Это хроническая инфекционная болезнь, которую вызывает микробактерия лепра. Болезнь поражает кожу, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и зрение. Проказа излечима, а лечение, проведенное на ранних стадиях болезни, позволяет избежать инвалидности.

Эта болезнь имеет очень древнее происхождение. В Библии проказу называют "цараат". И в давние времена никаких лекарств, кроме "божьего чуда", от проказы не было. Поэтому и неудивительно, что лечением занимались "посланники Господни". Именно священники имели право осматривать больного и выносить вердикт – прокаженный человек или нет.

В Книге Левит упоминается, что первые проявления проказы были очень похожи на лишай. На древнем Ближнем Востоке проказу считали результатом черной магии или же наказанием за грехи. И лечили проказу похоже, как в христианской Европе: изоляцией больных.



Норвежский врач Герхард Хансен

Герхард Хансен – норвежский врач, который в 1873 году исследовал и обнаружил микробактерию лепру. В феврале того же года, рассматривая материал прокаженного под микроскопом, он увидел маленькие палочковидные бактерии. Опыты Хансена помогли дальнейшему развитию иммунологии, бактериологической медицины и даже здравоохранения Норвегии. В целом законодательные инициативы Хансена поспособствовали уменьшению количество больных проказой в стране.

Проказа – симптомы: повышенная температура;

боль в суставах;

слабость;

сонливость;

изменения кожи.

Доцент кафедры патологической анатомии и судебной медицины ЛГМУ Владимир Вовк пояснил, что лицо больного напоминает льва. Оно широкое, с максимально выраженными изменениями.

Существует три формы заболевания

Легкая или же туберкулоидная.

Промежуточная – болезнь может переходить из легкой формы в тяжелую.

Тяжелая – лепроматозная.

Туберкулоидная форма протекает обычно доброкачественно, то есть поддается лечению. Этот тип проказы чаще всего поражает нервы. Впрочем, на коже появляются пятна, которые могут разрастаться. При этой форме может возникать еще и мутиляция фаланг – у больного отпадают пальцы.

А вот лепроматозная форма намного тяжелее. Она поражает кожу, слизистые оболочки, лимфатические узлы, нервы, внутренние органы. Может привести к инвалидности или даже к смерти.

Проказа – хитрая болезнь: она забирает у человека здоровье, обезболивая муки.

Вовк добавил, что при проказе поражаются нервы. Поэтому больные с воспалительным поражением не испытывают боли. Возбудитель оказывает обезболивающее действие.

Сколько людей болеют проказой

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году на планете было более 190 тысяч больных проказой, в зоне наибольшего риска – страны Африки и Азии. Согласно информации Министерства здравоохранения, в Украине таких больных только шестеро. Все они находятся под наблюдением врачей.

При инфекционных болезнях есть понятие "инкубационный период". Это время от попадания возбудителя до первых проявлений болезни. Так вот, инкубационный период в случае лепры (проказы) может длиться до двадцати лет,

– заявил Владимир Вовк.

Раньше всех больных лепрой помещали в специальное заведение – лепрозорий. Расположен он как можно дальше от человеческих жилищ. Там, в изоляции от общества, они могли получать медицинскую помощь и не представляли угрозы для других. В Украине тоже есть лепрозорий и расположен он в селе Кучурган Одесской области. Впрочем, сейчас заведение приходит в упадок.



Лепрозорий в селе Кучурган Одесской области

Во второй половине 20 века врачи изобрели схему лечения, которую впоследствии назвали "комбинированной лекарственной терапией". Это комплекс из трех препаратов, лечение длится от шести месяцев до года и может полностью вылечить от проказы.

Несмотря на изобретение лекарств, новых больных этим недугом регистрируют каждый год. Десятки тысяч случаев случаются в Бразилии, Индии, Индонезии. Сотнями новоприбывших пациентов считают в Мексике и США, Китае, Египте, Судане. В начале 2019 года украинцев призвали не посещать определенные курорты африканской Анголы, ибо там количество больных проказой резко возросло.

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Эта болезнь на протяжении веков превращала живых в мертвых. В физическом смысле проказа буквально стирала человеческое тело, отбирала нервы, зрение, возможность ходить. В моральном — лишала социальной жизни и отношений, возможности создать семью. В прошлом прокаженных вычеркивали из списка живых. Хоронили еще при жизни, ведь считали таких людей нечистыми, недостойными социальных прав. Сейчас ситуация же кардинально другая. Пациентам предоставляют качественное лечение, а их социальные права – в норме. Можно вести почти полноценный образ жизни.