Прорыв в медицине: суперклей способен склеивать сердце и сосуды за 20 секунд

43 Читати новину українською
Суперклей способен склеивать сердце и сосуды за 20 секунд
Суперклей способен склеивать сердце и сосуды за 20 секунд / Фото з вільних джерел

Мгновенно заклеивать любые поврежденные сосуды и даже порезы на сердце можно, это доказали ученые из США и Китая.

Они создали особый гелевый состав, который почти сразу останавливает кровотечение, пишет журнал Nature Communications.

Читайте также: Обнаружили смертельную собачью болезнь, которая передается человеку

Ни одна другая методика, примененная сегодня в клинической практике, не способна столь быстро и эффективно останавливать кровотечения в еще бьющееся сердце. Когда мы заклеили сердце свиней и препарировали их через две недели, мы не нашли никаких "утечек" геля и следов серьезных воспалений

Сшивание раны хирургическими нитями – дело небыстрое. А суперклей – удобное и надежное средство для соединения краев ран – токсичный и хрупкий.

Ученые создали гель, который состоит из двух типов волокон – белков-коллагена и углеводов–гликозаминогликаны, а также большого количества воды.

После облучения ультрафиолетом клей превращается в полимерные нити. Он способен выдерживать в сотни раз выше давление, чем обычный суперклей.

Первые исследования показали, что гель очень хорошо взаимодействует с поверхностью сердечной мышцы, закрепляется на ней всего за 20 секунд после начала облучения. Он не теряет прочности в течение нескольких недель, а за это время сердечная мышца постепенно зарастает новыми клетками.

Этот материал, по словам исследователей, абсолютно безопасен для организма человека. К тому же, его можно применять не только для починки сердца, артерий и кровеносных сосудов, но и любых других ран.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
сегодня
3274
Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Сердечно-сосудистые заболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
17 мая 19:00 Какие продукты вызывают рак и стоит ли от них отказываться
Олександр Бевза 723
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая 13:59 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 1511
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 270
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 555
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2265
Новости
Больше новостей
Залиште відгук