Прорыв в медицине: суперклей способен склеивать сердце и сосуды за 20 секунд

Мгновенно заклеивать любые поврежденные сосуды и даже порезы на сердце можно, это доказали ученые из США и Китая.

Они создали особый гелевый состав, который почти сразу останавливает кровотечение, пишет журнал Nature Communications.

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Ни одна другая методика, примененная сегодня в клинической практике, не способна столь быстро и эффективно останавливать кровотечения в еще бьющееся сердце. Когда мы заклеили сердце свиней и препарировали их через две недели, мы не нашли никаких "утечек" геля и следов серьезных воспалений

Сшивание раны хирургическими нитями – дело небыстрое. А суперклей – удобное и надежное средство для соединения краев ран – токсичный и хрупкий.

Ученые создали гель, который состоит из двух типов волокон – белков-коллагена и углеводов–гликозаминогликаны, а также большого количества воды.

После облучения ультрафиолетом клей превращается в полимерные нити. Он способен выдерживать в сотни раз выше давление, чем обычный суперклей.

Первые исследования показали, что гель очень хорошо взаимодействует с поверхностью сердечной мышцы, закрепляется на ней всего за 20 секунд после начала облучения. Он не теряет прочности в течение нескольких недель, а за это время сердечная мышца постепенно зарастает новыми клетками.

Этот материал, по словам исследователей, абсолютно безопасен для организма человека. К тому же, его можно применять не только для починки сердца, артерий и кровеносных сосудов, но и любых других ран.

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