Прорыв в понимании работы мозга: сигналы превратили в слова

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Искусственный интеллект научился распознавать сигналы мозга
Искусственный интеллект научился распознавать сигналы мозга / futurum.today

Ученые из Колумбийского университета создали искусственный интеллект, который может преобразовывать мозговые сигналы в устную речь.

В разработке нейросети приняли участие пять добровольцев, страдающих эпилепсией и которым делали операцию на мозге. Ученые измеряли их мозговую активность в тот момент, когда они слушали фразы разных людей. Затем эти данные использовались для обучения искусственного интеллекта, пишет Scientific Reports.

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Демонстрируя свою разработку, исследователи проигрывали добровольцам записи счета от нуля до девяти. Нейросеть анализировала мозговую активность участников и с помощью синтезатора голоса воспроизводила начальное слово. Точность воспроизведения составила 75% – намного выше, чем ожидали ученые.

Штучний інтелект
Искусственный интеллект переводит сигналы в слова

Сейчас команда работает над расширением возможностей искусственного интеллекта, чтобы он мог распознавать сложные слова и словосочетания. В будущем технология поможет людям с полностью парализованным телом, но невредимым мозгом, общаться с окружающим миром.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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