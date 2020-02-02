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Прощание запрещено: власти Китая будуть сжигать тела умерших от коронавируса в спецкрематориях

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Китайские власти решили сжигать тела погибших от коронавируса / ЕРА

В Китае тела пациентов, которые умерли от коронавируса нового типа, будут кремировать неподалеку от места их смерти. Погребальные обряды и прощальные церемонии – строго запрещены.

Об этом говорится в тексте директивы, выпущенной канцеляриями Государственного комитета по делам здравоохранения, Министерства гражданской администрации и Министерства общественной безопасности КНР, сообщает агентство Синхуа.

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В заявлениях китайских властей говорится, что тела инфицированных пациентов нельзя прятать. Также их запрещено перевозить между различными административными единицами провинциального уровня.

Согласно директиве, тела умерших от коронавируса следует продезинфицировать и поместить в специальные герметичные боксы.

Кремировать их должны в специальных крематориях, а перевозить – особо выделенные для этого сотрудники похоронных бюро на отдельном транспорте.

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

  • По состоянию на 2 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 305 человек. Общее количество инфицированных – более 14 тысяч человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровел 328 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • Наличие инфекции в Украине подозревали несколько раз, но ни один случай не подтвердился.
  • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
  • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.
  • За пределами Китая зафиксированы десятки случаев заражения, в частности в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Канаде, Камбодже, Германии, Финляндии и Индии.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.


Правда и мифы о коронавирусе / 24 канал

 

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Автор: Северин Трач
Теги: Коронавирус 2020 Жертвы Новости Здоровье Китай Здоровье Лечение
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