Просмотр порно может повлиять на сексуальную ориентацию

Порносайт провел исследование "цифровой сексуальности" среди своих пользователей и установил связь между частотой просмотра порно и бисексуальностью. В опросе приняли участие 11 тысяч человек.

Во время исследования спрашивали о возрасте, поле, сексуальных предпочтениях, наличии партнера, политических взглядах и т. д. При обработке данных выяснилось, что 22% посетителей сайта считают себя бисексуалами. К натуралам, геям и лесбиянкам относят себя только 67%.

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13,09% бисексуалов смотрят порно раз в неделю, а 19,73% – от двух и более раз в неделю. Из тех, кто пересматривает по одному ролику в день, бисексуалов 23%, а из тех, кто делает это несколько раз в сутки – 27%.

Эти результаты частично свидетельствуют о том, что частый просмотр порно может пробудить в человеке бисексуальность. Это объясняется тем, что чем больше человек смотрит порно, тем лучше понимает, насколько разнообразной может быть сексуальность.

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