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Простой и эффективный способ профилактики рака молочной железы

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Полезные свойства йогурта / unsplash.com

Йогурт – источник пробиотиков и, как отмечают специалисты, потенциальный эффективный способ профилактики рака молочной железы у женщин.

Исследователи из Ланкастерского университета отмечают, что одной из причин возникновения рака молочной железы может быть воспаление, вызванное вредными бактериями. Следовательно, потребление йогурта – простой и эффективный способ, который потенциально может помочь предотвратить заболевание.

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Йогурт содержит полезные лактозо-ферментирующие бактерии и является источником пробиотиков, полезных для кишечника.

Суть исследования

Теперь мы знаем, что грудное молоко не является стерильным, а лактация меняет микрофлору груди. Бактерии, ферментирующие лактозу, обычно находятся в молоке и могут также находиться в протоках молочной железы у женщин во время кормления грудью и в течение неизвестного периода после кормления грудью.

Бактерии, ферментирующие лактозу, обычно присутствуют в грудном молоке и, вероятно, занимают грудные протоки женщин во время и после лактации,
– говорится в исследовании.


Грудное вскармливание снижает риски возникновения рака молочной железы / Фото: Unsplash

Ученые предполагают, что эти лактозо-ферментирующие бактерии в молочной железе являются защитными, ведь доказано, что каждый год грудного вскармливания снижает риск развития рака молочной железы на 4,3%.

Несколько других исследований также свидетельствуют о том, что добавление йогурта в рацион коррелирует с уменьшением риска рака молочной железы, что, как предполагают исследователи, может быть связано с вытеснением вредных бактерий полезными бактериями

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний исследования Онкозаболевания Женское здоровье
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