Простой способ контролировать течение болезни Паркинсона

Ученые разработали тест по анализу крови, который может точно прогнозировать развитие болезни Паркинсона у человека. Несмотря на отсутствие препаратов для лечения болезни постоянный контроль состояния пациента поможет эффективно корректировать терапию.

Исследователи из Великобритании доказали, что с помощью простого анализа крови можно отслеживать течение болезни Паркинсона. Команда определила особые биомаркеры, которые оказались информативными для мониторинга состояния, пишет EurekAlert.

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Суть исследования

Диагностика проводится на основе воспалительных биомаркеров и показателей клеточного старения. Чтобы идентифицировать наиболее информативные, ученые провели исследование.

В течение трех лет они сравнивали показатели крови с состоянием когнитивной и моторной функции у добровольцев. Данные сопоставлялись с 99 здоровыми людьми той же возрастной категории из группы контроля.

Оказалось, что длина теломеров, показатели экспрессии генов р16 и р21, а также биомаркеры воспаления в образцах крови были прогностическими индикаторами прогрессирования заболевания.

Идентификация значимых биомаркеров очень важна для прогнозирования этапов болезни, которая развивается в течение многих лет. Кроме того, это важно для отслеживания результатов лечения и коррекции терапии,

– резюмировали авторы.

Главное о болезни

Болезнь Паркинсона второе по распространенности нейродегенеративное заболевание.

Хвороба Паркинсона – что это? Это прогрессивное неврологическое заболевание, которое медленно прогрессирует, но наносит необратимый вред организму. Характерно людям пожилого возраста. Среди симптомов заболевания тремор и замедленность движений. Впоследствии вызывает депрессивные расстройства и проблемы со сном и памятью.

Хотя лекарств, которые способны полностью вылечить болезнь Паркинсона, не существует, некоторые препараты позволяют определенным образом контролировать ее развитие. Преимущественно они обеспечивают восстановление необходимого уровня дофамина.

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