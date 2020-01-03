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Простой способ остановит развитие сердечной недостаточности

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Польза медитации / unsplash.com

Практика медитации может быть эффективным способом профилактики хронической сердечной недостаточности. Важно, что медитация является особенно эффективной для пациентов с высоким риском сердечных заболеваний.

Ученые шесть месяцев исследовали пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В поисках немедикаментозного воздействия на хроническую сердечную патологию ученые обратились к медитации, пишет EurekAlert.

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В частности, ученые провели исследование среди пациентов с гипертрофией левого желудочка сердца (ГЛЖ), при которой у человека увеличивается размер органа из-за утолщения сердечной мышцы. Этот диагноз провоцирует развитие сердечной недостаточности и удваивает риски аритмии, инсульта, инфаркта, а также повышает риск смертности.

Как проходило исследование

В исследовании приняли участие 85 афроамериканцев с ГЛЖ, у которых наблюдаются повышенные риски смертности от заболеваний сердца и сосудов по сравнению с белокожими. У всех участников также была гипертония.

Оказалось, что медитация является отличным дополнением к традиционной терапии. Участники исследования медитировали в течение шести месяцев. Затем добровольцам снова провели процедуру визуализации сердца с помощью ЭХО-КГ и сравнили результаты между собой и с данными перед началом эксперимента.

Результаты исследования

Через полгода у пациентов без медитации наблюдалось почти 10% прогрессирование в увеличении объемов сердца, а у практикующих медитацию – размер сердца оставался стабильным.

Дело в том, что стресс способствует увеличению объемов сердца. По этой причине мы решили выяснить влияние медиации, которая снимает стресс и тревожность, для таких пациентов,
– прокомментировали авторы.

Математический расчет также показал, что сохранение объемов сердца на исходном уровне снизило риски сердечно-сосудистых заболеваний на 11% и смертности от них на 8%.

Ученые отмечают, что медиацию можно считать эффективной профилактикой сердечной недостаточности у гипертоников, которые имеют высокие риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Лечение исследования Сердечно-сосудистые заболевания
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