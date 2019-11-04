Просыпаетесь среди ночи: советы, которые помогут заснуть снова

Крепкий сон – одно из условий хорошего самочувствия. Иногда сон является не таким крепким, как нужно. Просыпаться ночью можно по многим причинам, и снова заснуть – бывает сложно.

Майкл Бреус, доктор философии и специалист в области сна, рассказал несколько секретов для того, чтобы ночь не была бессонной, и, если вы проснулись среди ночи, таки продолжили свой сон.

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Оставайтесь в постели

Для того, чтобы уснуть, частота сердечных сокращений должна замедлиться, а когда вы поднимаетесь с постели – пульс ускоряется.

Поэтому не следует идти на кухню за водой или яблоком, если вы вдруг проснулись среди ночи, так вы только ухудшите ситуацию.



Перекус ночью не лучшая идея

Избегайте света

Речь не только об искусственном свете, а о незначительных источниках вроде мигания электронных устройств.

Чтобы ваше внимание не привлекали такие мигания, специалисты советуют заклеивать их или прятать устройства.

Блокируйте шум

Для хорошего сна не нужно абсолютная тишина, но звуки не должны быть громкими. Если вы любите засыпать с музыкой, следите за тем, чтобы мелодия была тихой и монотонной. Когда мы пытаемся уснуть, даже тиканье часов может раздражать.

Поэтому, возможно, вам понравится слушать звуки природы или белый шум. Попробуйте и проследите за реакциями организма.



Позаботьтесь, чтобы в комнате не было слышно звуков, которые вас раздражают

Контролируйте температуру

В комнате для сна не должно быть жарко. 15-18 градусов по Цельсию – лучшая температура, уверяют специалисты, исследующие циркадные ритмы и фазы сна. В частности, они рекомендуют спать в прохладном помещении, но в теплой одежде и под одеялом.

Некоторые исследования свидетельствуют, что люди в носках засыпают вдвое быстрее, чем без них.

Будьте спокойны и позитивны

Проснувшись в 3 или 4 часа, вы можете разозлиться или расстроиться, ведь спать вам осталось всего несколько часов, а завтра важный день, и если вы не выспитесь, будете плохо себя чувствовать или выглядеть, таким образом вы еще больше провоцируете стресс. Поэтому так важно успокоиться и расслабиться.