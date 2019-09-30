В чем польза и вред протеина

Протеин – это основа для построения мышечной массы, костной и соединительной тканей. Чаще всего этот термин используют для названия спортивного питания. Но протеин – это обычный белок.

Чем полезен и вреден белок, рассказала врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит.

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Польза протеина для организма

Протеин – это своеобразный каркас для построения и прочности скелета и мышц. Именно с помощью него формируются здоровые волосы и ногти, крепкие суставы и хорошая кожа. Дневной нормы потребления белка из продуктов вполне достаточно для того, чтобы обеспечить его потребность для организма без физической нагрузки.

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит “Если же идут регулярные силовые или кардионагрузки, дополнительный прием протеина может существенно улучшить результаты и принести пользу. Прежде всего, для компенсации разрушенных мышечных волокон, а также как источник для построения новых при наборе мышечной массы”.

Есть разные виды протеина, применяемые с разными целями, однако идея у них одинакова: употреблять для наращивания мышц и как дополнительный источник аминокислот, позволяющих восстанавливаться после физической нагрузки.



Протеин является основой для наращивания мышц

Виды протеина

Самым популярным сегодня остается сывороточный протеин (белок молочной сыворотки). Он полезен своим быстрым расщеплением, что позволяет не перегружать пищеварительную систему, одновременно содержит полезные аминокислоты, из которых формируются новые мышечные волокна.

Из-за того, что сделан из сыворотки, содержит значительно меньшее количество лактозы и редко вызывает отрицательные ощущения у людей даже с лактозной непереносимостью.

Однако сывороточный протеин не подходит вегетарианцам. Зато для них есть другой вид протеина – соевый. Благодаря растительному происхождению кроме вегетарианцев он подходит и для людей с алактазией (отсутствием фермента, который переваривает лактозу). Недостаток соевого протеина – труднее усваивается и, соответственно, имеет более слабый эффект в построении мышечной массы, которого от него ожидают.

Также есть яичный протеин, который считается эталоном протеина за эффективность усвоения и обеспечения аминокислотами. Однако из-за достаточно высокой цены его редко применяют на постоянной основе.

Недостатком еще одних известных видов протеина – молочного и казеина является наличие лактозы и достаточно длительное усвоение, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта может ухудшить его состояние. Существуют также комплексные протеины, содержащие в себе различные виды. Есть и протеин с ферментом лактаза, который могут употреблять люди с немобильностью лактозы.

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