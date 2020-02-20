Протестующие забросали камнями автобус, который вез эвакуированных из Китая
Вечером 20 февраля пассажиры и члены экипажа прибыли в санаторий "Новые Санжары". Некоторые окна в автобусах разбиты, а журналист Александр Махов рассказал, что это результат действий протестующих.
Александр Махов – единственный журналист, который наблюдал за эвакуацией людей из Уханя изнутри. Поэтому он стал очевидцем того, что происходило.
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Протестующие разбили окна в автобусе. Забросали камнями нашу группу,
– заявил Александр Махов.
К счастью, ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.
Протестующие разбили окна в автобусах / Александр Махов
Гражданка Украины, которая отправилась на карантин после эвакуации, показала фото дверей автобуса – разбиты вдребезги. Девушка поблагодарила земляков за "гостеприимство".
Реакция эвакуированных на действия украинцев / Instagram
Коротко об эвакуации людей из Уханя
- 20 февраля самолет SkyUp остановился в Киеве на дозаправку, после чего улетел в Харьков.
- Из Харькова эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", в Полтавской области.
- Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.
- На карантин ушли не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
- Жители поселка городского типа Новые Санжары протестовали против решения властей и против заселения эвакуированных в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, состоялась еще и стычка с правоохранителями.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
- В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
- Медцентру обеспечена постоянная охрана.
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