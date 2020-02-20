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Протестующие забросали камнями автобус, который вез эвакуированных из Китая

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Эвакуация из Уханя Новые Санжары / Фото из Facebook / Александр Махов

Вечером 20 февраля пассажиры и члены экипажа прибыли в санаторий "Новые Санжары". Некоторые окна в автобусах разбиты, а журналист Александр Махов рассказал, что это результат действий протестующих.

Александр Махов – единственный журналист, который наблюдал за эвакуацией людей из Уханя изнутри. Поэтому он стал очевидцем того, что происходило.

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Протестующие разбили окна в автобусе. Забросали камнями нашу группу,
– заявил Александр Махов.

К счастью, ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.


Протестующие разбили окна в автобусах / Александр Махов

Гражданка Украины, которая отправилась на карантин после эвакуации, показала фото дверей автобуса – разбиты вдребезги. Девушка поблагодарила земляков за "гостеприимство".


Реакция эвакуированных на действия украинцев / Instagram

Коротко об эвакуации людей из Уханя

  • 20 февраля самолет SkyUp остановился в Киеве на дозаправку, после чего улетел в Харьков.
  • Из Харькова эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", в Полтавской области.
  • Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.
  • На карантин ушли не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
  • Жители поселка городского типа Новые Санжары протестовали против решения властей и против заселения эвакуированных в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, состоялась еще и стычка с правоохранителями.
  • Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
  • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
  • Медцентру обеспечена постоянная охрана.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Протесты Новости Полтавы Возвращение украинцев из Китая Коронавирус 2020 столкновения Новости Здоровье Здоровье Медицина
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