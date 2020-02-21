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Протесты в Новых Санжарах: родители не пускают детей в школу после эвакуации из Уханя

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В единственную школу поселка городского типа Новые Санжары на Полтавщине не пришла половина учеников из-за эвакуации украинцев и иностранцев из Китая в местный медицинский центр.

Об этом сообщил директор школы Николай Решетило, пишет "Общественное".

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По словам директора, из 900 учеников не появилось почти 400. Детей в школу не пустили родители. Добавим, что сегодня, 21 февраля, на улицах Новых Санжар все спокойно – без протестующих и заблокированных дорог.

Столкновения в Новых Санжарах: коротко

  • Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты и блокирование дорог. Протесты продолжались до вечера 20 февраля.
  • Из-за ухудшения ситуации на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
  • Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
  • Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.
  • Местные бросали камнями в автобусы с возгласами:"Ганьба". Эвакуированные в ответ показывали сердца.
  • В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а эвакуированные люди там разместились.
  • В результате столкновений в целом пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
  • Полиция задержала 24 человека и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новые Санжары Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 Здоровая жизнь
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