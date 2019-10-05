Противницы феминизма склонны чаще имитировать оргазм: исследование

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Какие женщины имитируют оргазм
Какие женщины имитируют оргазм / Unsplash

Женщины с патриархальными установками чаще всего делали вид, что достигали оргазма. Также не искренни в постели те, кто подозревают своего партнера в измене.

Австралийские ученые заявили, что настроенные женщины-антифеминистки чаще всего имитируют удовольствие, сообщает Archives of Sexual Behavior.

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462 гетеросексуальные женщины из Великобритании заполняли анкету, которая касалась их взглядов на жизнь, политику, религию и секс.

Там были личные вопросы вроде: "каковы были отношения раньше", "легко ли вам получить оргазм", "насколько хорош в сексе ваш партнер" и "что вы думаете о верности".


Женщины с патриархальными установками чаще всего имитируют оргазм

77% участниц отметили, что хотя бы раз в жизни имитировали оргазм. Женщины, которые положительно оценили своих партнеров в постели, значительно реже симулировали удовольствие, а женщины с патриархальными установками чаще всего имитировали оргазм.

Авторы исследования объясняют это тем, что феминистки уважают свое право на удовольствие, а также на открытость и раскрепощенность в сексе.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Секс Психология
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